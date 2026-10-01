S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in T-Mobile US von vor einem Jahr bedeutet

Am 01.10.2025 wurden T-Mobile US-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 233.26 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.429 T-Mobile US-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 69.91 USD, da sich der Wert eines T-Mobile US-Anteils am 30.09.2026 auf 163.08 USD belief. Damit wäre die Investition 30.09 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von T-Mobile US belief sich zuletzt auf 174.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch