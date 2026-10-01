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T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

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Lukrative T-Mobile US-Anlage? 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in T-Mobile US von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in T-Mobile US von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in T-Mobile US eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

T-Mobile US
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Am 01.10.2025 wurden T-Mobile US-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 233.26 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.429 T-Mobile US-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 69.91 USD, da sich der Wert eines T-Mobile US-Anteils am 30.09.2026 auf 163.08 USD belief. Damit wäre die Investition 30.09 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von T-Mobile US belief sich zuletzt auf 174.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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