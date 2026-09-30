Zurückhaltung in Paris: CAC 40 mittags in der Verlustzone

Am Mittwoch gibt der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0.58 Prozent auf 7’989.07 Punkte nach. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.418 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.021 Prozent schwächer bei 8’034.22 Punkten, nach 8’035.87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8’068.51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’989.07 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1.50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 8’401.18 Punkten. Der CAC 40 lag noch am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 8’403.99 Punkten. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 7’895.94 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.52 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 90’640 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 204.532 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch