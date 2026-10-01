Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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01.10.2026 14:13:44
Airbus SE-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Outperform
Bernstein Research hat eine umfassende Prüfung der Airbus SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei noch ein langer Weg bis zu den angestrebten 870 Maschinen, schrieb Douglas Harned am Mittwoch mit Blick auf das Auslieferungsziel für das Gesamtjahr. Das erste und zweite Quartal sei gut gewesen, das dritte Quartal nun eher schlecht.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 13:57 Uhr rutschte die Airbus SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.9 Prozent auf 188.84 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 27.09 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 82’470 Airbus SE-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 2.9 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 05:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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