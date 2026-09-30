Schwacher Handel: CAC 40 nachmittags mit Abgaben

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0.81 Prozent tiefer bei 7’970.53 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.418 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.021 Prozent auf 8’034.22 Punkte an der Kurstafel, nach 8’035.87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7’970.46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8’068.51 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 1.73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 8’401.18 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’403.99 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, stand der CAC 40 noch bei 7’895.94 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.74 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 127’318 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204.532 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch