NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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02.10.2026 17:01:00
NVIDIA-Aktie steigt auf neuen Höchststand - Analysten sehen weiteres Potenzial
Ein um 150 Milliarden US-Dollar aufgestocktes Rückkaufprogramm und neue Analystenstimmen treiben die NVIDIA-Aktie am Freitag Richtung Rekordhoch.
- Morgan Stanley sieht NVIDIA-Aktie wieder als Top-Pick
- Rückkauf liefert NVIDIA-Aktie zusätzlichen Rückenwind
- Analysten sehen Spielraum für NVIDIA-Aktie
Die NVIDIA-Aktie liegt am Freitag zeitweise kräftige 2,44 Prozent im Plus bei 236,50 US-Dollar und hat im Tagesverlauf bei 237,88 US-Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Zuvor lag dieses bei 236,54 US-Dollar. Gestützt wird das Papier vom grössten Aufstockungsbeschluss beim Aktienrückkauf in der Firmengeschichte und von frischen Analystenstimmen.
Morgan Stanley sieht NVIDIA wieder als Top Pick
Morgan Stanley hat NVIDIA erneut als Top-Pick im Halbleitersektor eingestuft. Analyst Joseph Moore sieht den Chiphersteller laut investing.com trotz der hohen KI-Euphorie attraktiv bewertet: Die Aktie werde mit dem 15-Fachen der für 2028 erwarteten Gewinne gehandelt, während weiter steigende Gewinnschätzungen zusätzliches Potenzial böten. Zugleich profitiere NVIDIA davon, dass sich der Engpass im KI-Bereich zunehmend von der Chipproduktion hin zum Bau und zur Finanzierung neuer Rechenzentren verlagere. Die breite Kundenbasis und steigende Umsätze pro Gigawatt sollen nach Einschätzung der Bank das Wachstum zusätzlich stützen.
Rückkauf in Rekordgrösse
Auch der angekündigte Aktienrückkauf liefert der NVIDIA-Aktie zusätzlichen Rückenwind. Der Vorstand genehmigte laut NVIDIA eine Aufstockung des Programms um 150 Milliarden US-Dollar. Die verbleibende Ermächtigung steigt damit auf 235 Milliarden US-Dollar. Das gesamte Programm will der Konzern bis zum Ende des Geschäftsjahres 2028 umsetzen. Jensen Huang habe den Schritt mit dem Vertrauen in die langfristigen Chancen eines Plattformwechsels hin zu KI und beschleunigtem Rechnen verbunden.
Zur Einordnung: Ende Juli waren noch rund 99 Milliarden US-Dollar offen, und im zweiten Quartal flossen rund 26 Milliarden US-Dollar an Aktionäre. Eine Kaufpflicht besteht nicht. Nach einer Berechnung von PC Games Hardware wären bis Ende des Geschäftsjahres 2028 im Schnitt rund 44 Milliarden US-Dollar je Quartal nötig, nach 19,7 Milliarden im zweiten Quartal.
Analysten sehen Spielraum für NVIDIA-Aktie
Morgan Stanley führt die Aktie nun mit Buy und einem Kursziel von 300 US-Dollar. Barclays-Analyst Tom O'Malley sieht laut Analystendaten vom Vortag (Buy, Kursziel 275 US-Dollar) im Hyperscaler-Geschäft für 2026 und 2027 zusätzliches Umsatzpotenzial von mindestens 30 Milliarden US-Dollar. Seine Schätzung der IT-Investitionen für 2027 hob er auf rund 401 Milliarden US-Dollar an. Cantor Fitzgerald bestätigte am Donnerstag ebenso Buy mit einem Kursziel von 350 US-Dollar. Der Konsens auf TipRanks lautet Strong Buy: 31 Analysten raten zu Buy, das mittlere Kursziel liegt bei 324,32 US-Dollar.
Entscheidend für Anleger wird wohl, ob NVIDIA die Rückkäufe tatsächlich in der angekündigten Grössenordnung vollzieht und die Nachfrage der Hyperscaler die Erwartungen trägt. Die nächsten Quartalszahlen sind im Kalender vorläufig für den 25. November vermerkt.
Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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