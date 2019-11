So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstag

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 7.202,54 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 7.301,78 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs reduzierte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 204,77 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 207,75 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag leichter. Aktuell ist ein Ethereum 149,01 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 149,82 US-Dollar.

Der Litecoin wird bei 47,44 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 47,43 Dollar beziffert.

Heute fiel der Ripple-Kurs auf 0,2297 US-Dollar. Damit rutschte der Ripple-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,2310 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Cardano 0,0375 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,0371 US-Dollar.

Der Monero ist am Samstag 50,54 US-Dollar wert. So fiel der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 51,09 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA-Kurs verteuert sich auf 0,2106 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,2104 Dollar an der Kurstafel.

Der Verge-Kurs verteuert sich heute auf 0,0037 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,0038 Dollar gestanden hatte.

Im Plus präsentiert sich der Stellar-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 0,0598 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 0,0591 Dollar gelegen.

Der NEM-Kurs geht auf 0,0359 US-Dollar zurück. Damit unterlief der NEM den Stand vom Vortag von 0,0362 US-Dollar.

Der Dash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Dash 55,27 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 54,71 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung NEO zeigt sich heute bei 9,520 US-Dollar im Minus. Am Vortag lag der Kurs bei 9,707 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch