Nach Fed-Zinsentscheid: SMI & DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt soll es am Donnerstag aufwärts gehen.

Der SMI sowie die Nebenwerteindizes SPI und SLI sollen am Donnerstag zulegen.

Die Hoffnung auf Lösungen im Zollstreit stützt die Risikobereitschaft an den Aktienmärkten.

US-Notenbankchef Jerome Powell sagte, die Risiken kämen derzeit sowohl von der Inflation als auch vom Arbeitsmarkt, und die Fed habe es mit einer Veränderung der Leitzinsen nicht eilig. "Powell hat sich bei den Risiken auf die Zölle bezogen" kommentiert ein Marktteilnehmer. Sollte sich das Zollthema beruhigen, bekomme auch die Fed Spielraum. Damit setze der Markt weiterhin auf die Gespräche zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng am Wochenende in der Schweiz. Dazu heisst es aus Kreisen, US-Präsident Donald Trump wolle am Donnerstag den Abschluss eines Handelsabkommens mit Grossbritannien bekanntgeben. Es wäre das erste in einer Reihe von Handelsabkommen, die das Weisse Haus anstrebt. Fantasie gibt es auch für den Chipsektor. In Asien profitieren die Kurse in dem Sektor von Berichten, die US-Regierung könnte die Beschränkungen für Exporte bestimmter KI-Chips lockern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt soll mit Aufschlägen in die Donnerstagssitzung gehen.

Der DAX soll freundlich eröffnen.

Der DAX könnte am Donnerstag an einem weiteren Berichtssaison-Tag wieder Anlauf nehmen in Richtung Rekordhoch. Seine Bestmarke liegt aktuell bei 23'476 Zählern. Noch etwas näher hatte er dem Rekord zu Wochenbeginn gestanden, bevor dann am Dienstag die holprige Kanzlerwahl die Rally ins Wackeln brachte. Die Vorgaben aus New York sind letztlich leicht positiv, auch wenn die Notenbank Fed ihren Leitzins wie erwartet unverändert beliess. Laut der Commerzbank erweckten die Währungshüter auch nicht den Eindruck, dass sie es mit Zinssenkungen eilig haben. Positiv erwähnten die Experten der Frankfurter Bank, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump die unter seinem Vorgänger Joe Biden beschlossenen Einschränkungen für den Export von KI-Technologie Mitte Mai nicht in Kraft treten lassen will.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch mit grünen Vorzeichen.

Der Dow Jones begann den Handel 0,31 Prozent höher bei 40'956,08 Punkten ging schlussendlich 0,70 Prozent höher bei 41'112,90 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete 0,10 Prozent im Plus bei 17'706,83 Einheiten, nach einem Zwischenstopp in der Verlustzone schloss er ebenfalls höher und legte 0,27 Prozent auf 17'738,16 Zähler zu.

Am Tag der US-Zinsentscheidung sorgten neue Schlagzeilen zum Handelskonflikt für eine positive Stimmung an der Wall Street. Denn US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer reisen in die Schweiz, um Pekings führenden Wirtschaftsvertreter zu treffen. Dieses hochrangige Treffen könnte den Weg für umfassendere Handelsgespräche ebnen. Das chinesische Aussenministerium teilte mit, He Lifeng, Chinas Vizepremier und Wirtschaftsberater von Staatschef Xi Jinping, werde vom 9. bis 12. Mai die Schweiz besuchen und Gespräche mit US-Offiziellen führen.

Durch die hoffnungsvollen Signale im Handelsstreit geriet der am Abend erfolgte Zinsentscheid der US-Notenbank etwas in den Hintergrund. Wie erwartet bestätigten die Währungshüter das aktuelle Zinsniveaus. Zugleich warnten die Währungshüter vor den wachsenden Risiken einer höheren Arbeitslosigkeit und einer höheren Inflation. "Die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten hat weiter zugenommen", hiess es im Statement. Es ist die erste Sitzung, seitdem US-Präsident Donald Trump seine Zollerhöhungen verkündet hat.

ASIEN

Die asiatischen Börsen verbuchen zur Wochenmitte Gewinne.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,46 Prozent auf 36'947,87 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite unterdessen um 0,17 Prozent auf 3'348,51 Stellen zu.

In Hongkong geht es für den Hang Seng zwischenzeitlich um 0,53 Prozent nach oben auf 22'811,73 Zähler (MEZ: 08:00).

Verhalten optimistische Stimmung dominiert am Donnerstag an den Börsen in Ostasien. Anleger setzen auf positive Ergebnisse der für das Wochenende angekündigten Gespräche zwischen Vertretern der USA und Chinas: In der Schweiz werden der US-Finanzminister Scott Bessent und der Handelsbeauftragte Jamieson Greer mit dem chinesischen Stellvertretenden Ministerpräsidenten He Lifeng zusammenkommen.

Überdies wird US-Präsident Donald Trump am Donnerstag den Rahmen für ein Handelsabkommen mit Grossbritannien bekanntgeben, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Trump hatte auf seiner Plattform Truth Social am Mittwoch einen Deal mit einem "grossen und hoch angesehenen Land" angekündigt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires