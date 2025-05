Rheinmetall-Aktie mit neuer Bestmarke: Kräftiges Wachstum im ersten Quartal

Die bisherige Prognose für 2025 werde erreicht, im weiteren Jahresverlauf könnte der Ausblick aber auch angehoben werden, so der Düsseldorfer DAX -Konzern.

In den ersten drei Monaten steigerte das Unternehmen den Umsatz, wie bereits seit Ende April bekannt, um rund die Hälfte auf 2,305 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte ebenfalls um rund die Hälfte auf 199 Millionen Euro. Die operative Ergebnismarge stieg laut Mitteilung somit auf 8,7 von 8,5 Prozent.

Für 2025 werde das Unternehmen die Umsatz- und Ergebnisprognose erreichen. Rheinmetall rechnet mit einem Plus des Konzernumsatzes von 25 bis 30 Prozent und einer operativen Ergebnismarge von ungefähr 15,5 nach 15,2 Prozent im Vorjahr.

"Dieser Ausblick berücksichtigt noch nicht die Verbesserung des Marktpotenzials, die sich insbesondere in den für Rheinmetall besonders relevanten Märkten in Europa, Deutschland und der Ukraine aufgrund der geopolitischen Entwicklungen in den zurückliegenden Wochen voraussichtlich ergeben wird", so das Unternehmen. Im weiteren Jahresverlauf werde es daher gegebenenfalls Prognoseanpassungen geben.

Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich auf XETRA zeitweise um 4,13 Prozent höher bei 1'701.00 Euro. Damit übertraf die Rheinmetall ihr bisheriges Rekordhoch von 1'672,00 Euro, das erst am Vortag erreicht wurde.

DOW JONES