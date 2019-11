Alibaba ermöglicht Bitcoin-Cashback für Kunden

Der chinesische Internetriese Alibaba und das New Yorker Startup Lolli arbeiten zusammen, um Kunden einen Bitcoin-Cashback-Service anzubieten.

• Alibaba und Startup Lolli kooperieren für Bitcoin-Cashback-Dienstleistung• Kunden sollen bis zu 5 Prozent ihres Einkaufs zurückerhalten• Der Service wird zunächst nur in den USA angeboten

AliExpress bietet Bitcoin-Cashback an

Das chinesische Unternehmen Alibaba kündigte kürzlich eine Kooperation mit dem in New York ansässigen Einzelhandels-Startup Lolli an. Gemeinsam wollen sie den Kunden Cashback-Prämien in Form von Bitcoin anbieten. Mit dem neuen Service, können Kunden bis zu 5 Prozent ihres Einkaufs in Form von Bitcoins zurückerhalten. Das amerikanische Startup erklärte jedoch, dass der Cashback nur in Satoshi, also der kleinsten Einheit von Bitcoin, ausbezahlt wird. Diese werden zurückgezahlt, wenn ausgewählte Artikel online auf der AliExpress Plattform gekauft werden. Alex Adelman, Geschäftsführer und Mitgründer von Lolli, sagte gegenüber Cointelegraph, dass dies ein Meilenstein für das Unternehmen sei, da AliExpress das grösste Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen der Welt ist. Er fügte hinzu: "Dank unserer Zusammenarbeit können unsere Benutzer jeden Tag kostenlose Bitcoin mit Millionen von Online-Produkten verdienen. Der wichtigste Teil dieser Partnerschaft ist zweifellos, dass sie unsere Mission unterstützt, die ganze Welt durch Handel zu verbinden."

Expansionspläne für 2020

Laut einem Bericht von Coindesk, wird der neue Service zunächst nur für Kunden in den USA angeboten. Alex Adelman sagt über eine zukünftige weltweite Expansion: "Es ist ein grossartiger erster Schritt, um die beiden grössten Volkswirtschaften China und die USA durch Bitcoin und Handel zu verbinden. Die Möglichkeit besteht derzeit nur für US-Benutzer, aber wir planen, bald international zu expandieren, damit jeder auf der Welt problemlos Bitcoin verdienen und besitzen kann." Auch wenn bislang keine genaueren Pläne bekannt sind die Cashback-Dienstleistung weiter auszuweiten, macht Adelman in dem Bericht deutlich, dass beide Unternehmen sich das Ziel gesetzt haben, mögliche Expansionspläne bereits im nächsten Jahr anzugehen.

