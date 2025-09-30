Apple Aktie 908440 / US0378331005
30.09.2025 22:30:39
So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein
Experten haben im abgelaufenen Monat die Apple-Aktie unter die Lupe genommen.
Im September 2025 haben 29 Experten die Apple-Aktie analysiert.
15 Analysten empfehlen die Apple-Aktie mit Kaufen, 14 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 245,96 USD, was einem erwarteten Abschlag von 8,67 USD zum aktuellen NAS-Stand der Apple-Aktie von 254,63 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|280,00 USD
|9,96
|29.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|205,82 USD
|-19,17
|29.09.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-13,60
|24.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|237,88 USD
|-6,58
|22.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|205,82 USD
|-19,17
|22.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|280,00 USD
|9,96
|19.09.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-13,60
|17.09.2025
|Bernstein Research
|290,00 USD
|13,89
|16.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|255,00 USD
|0,15
|15.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|205,82 USD
|-19,17
|15.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|255,00 USD
|0,15
|11.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|10.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|205,82 USD
|-19,17
|10.09.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-13,60
|10.09.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-13,60
|08.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|205,82 USD
|-19,17
|07.09.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-13,60
|04.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|255,00 USD
|0,15
|03.09.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-13,60
|03.09.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-13,60
|02.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: 1000 Words / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
|
20:27
|Apple Aktie News: Apple fällt am Abend (finanzen.ch)
|
16:29
|Apple Aktie News: Apple verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
16:02
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
27.09.25
|Apple-Aktie im Fokus: Analyst erwartet revolutionäre KI-Transformation für Siri im kommenden Jahr (finanzen.ch)
|
26.09.25