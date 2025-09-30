Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'109 0.9%  SPI 16'749 0.7%  Dow 46'398 0.2%  DAX 23'881 0.6%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5'530 0.4%  Gold 3'860 0.7%  Bitcoin 91'071 -0.1%  Dollar 0.7964 -0.1%  Öl 67.1 -0.9% 
Apple Aktie 908440 / US0378331005

Analysten-Meinungen 30.09.2025 22:30:39

So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein

Experten haben im abgelaufenen Monat die Apple-Aktie unter die Lupe genommen.

Apple
202.65 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

Im September 2025 haben 29 Experten die Apple-Aktie analysiert.

15 Analysten empfehlen die Apple-Aktie mit Kaufen, 14 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 245,96 USD, was einem erwarteten Abschlag von 8,67 USD zum aktuellen NAS-Stand der Apple-Aktie von 254,63 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.280,00 USD9,9629.09.2025
Jefferies & Company Inc.205,82 USD-19,1729.09.2025
UBS AG220,00 USD-13,6024.09.2025
JP Morgan Chase & Co.237,88 USD-6,5822.09.2025
Jefferies & Company Inc.205,82 USD-19,1722.09.2025
JP Morgan Chase & Co.280,00 USD9,9619.09.2025
UBS AG220,00 USD-13,6017.09.2025
Bernstein Research290,00 USD13,8916.09.2025
JP Morgan Chase & Co.255,00 USD0,1515.09.2025
Jefferies & Company Inc.205,82 USD-19,1715.09.2025
JP Morgan Chase & Co.255,00 USD0,1511.09.2025
DZ BANK--10.09.2025
Jefferies & Company Inc.205,82 USD-19,1710.09.2025
UBS AG220,00 USD-13,6010.09.2025
UBS AG220,00 USD-13,6008.09.2025
Jefferies & Company Inc.205,82 USD-19,1707.09.2025
UBS AG220,00 USD-13,6004.09.2025
JP Morgan Chase & Co.255,00 USD0,1503.09.2025
UBS AG220,00 USD-13,6003.09.2025
UBS AG220,00 USD-13,6002.09.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 1000 Words / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

