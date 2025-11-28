Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.11.2025 07:18:06

Asiens Börsen uneinheitlich

Die Märkte in Fernost bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

SCHWEIZ

Anleger an der Schweizer Börse hielten sich am Donnerstag zurück.

Der SMI war mit einem kleinen Abschlag in den Handel eingestiegen und pendelte im weiteren Tagesverlauf um seinen Vortagesstand. Letztlich schloss er mit einem kleinen Plus von 0,07 Prozent bei 12'831,05 Punkten.

Die Nebenwertindizes SPI (Schluss: +0,14 Prozent bei 17'640,02 Punkten) und SLI (Schluss: +0,23 Prozent bei 2'076,80 Zählern) zeigten ebenfalls wenig Veränderung.

Nach sechs Sitzungen in Folge mit höheren Kursen tue eine Konsolidierungsphase nur gut, hiess es laut awp von Händlern. Dabei verlaufe das Geschäft sehr ruhig und die Umsätze seien überschaubar. Daran werde sich im weiteren Tagesverlauf wohl nicht mehr viel ändern. Zum einen fehlten eigene Impulse und zum anderen werde in den USA der Feiertag Thanksgiving begangen. Daher bleiben die US-Börsen geschlossen und Daten werden ebenfalls keine veröffentlicht. "Wie meistens, wenn in den USA nicht gehandelt wird, läuft auch bei uns eher wenig", meinte ein Händler.

Und auch am morgigen Freitag dürfte es ähnlich sein, denn die US-Märkte schliessen am Black Friday vorzeitig. An diesem Wochenende stürzen sich die US-Amerikaner das erste Mal so richtig ins Weihnachtsgeschäft. Allerdings sei morgen auch noch Monatsultimo. Dass dieser aber so kurz vor dem Jahresende noch für grössere Bewegungen gut sein werde, sei eher nicht zu erwarten. Damit steuert der SMI auf eine starke Monatsbilanz zu. Zuletzt haben die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine und vor allem auch die gestiegenen Erwartungen auf Zinssenkungen in den USA für Auftrieb gesorgt. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im Dezember wird wieder auf mehr als 80 Prozent eingeschätzt, nachdem diese in der Vorwoche auf unter 30 Prozent gesunken war. Neue Nahrung erhielten die Zinsfantasien durch Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiteren US-Notenbankern sowie durch schwache Konjunkturdaten.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag verhalten optimistisch.

Der DAX legte nach einem freundlichen Start im Verlauf weiter überschaubar zu und ging schlussendlich 0,18 Prozent höher bei 23'767,96 Punkten in den Feierabend.

"Der DAX hat die November-Verluste nahezu wieder ausgeglichen. Seit die amerikanische Notenbank Zinshoffnungen geweckt hat, ist von Angst auf dem Parkett kaum mehr etwas zu spüren. Aus dem November-Blues ist in kürzester Zeit eine Thanksgiving-Rally geworden", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Getrieben wurden die Märkte zuletzt vor allem von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie einem gewissen Zinsoptimismus. An diesem Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Börsenhandel statt.

WALL STREET

Wegen "Thanksgiving" fand am Donnerstag kein Handel an den US-Börsen statt, am Freitag ist der Handel verkürzt.

Am Mittwoch hatte der Dow Jones den Handelstag leicht im Plus begonnen und konnte anschliessend weiter zulegen. Er beendete die Sitzung 0,67 Prozent höher bei 47'427,12 Punkten.
Der NASDAQ Composite notierte am Mittwoch zur Startglocke ebenfalls fester und verharrte auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Er beendete den Mittwochshandel letztlich 0,82 Prozent stärker bei 23'214,69 Zählern.

Die Marktstimmung profitierte von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Zuletzt hatten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben.

ASIEN

Die Märkte in Fernost bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio legt der Nikkei 225 0,05 Prozent zu auf 50'191,95 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es daneben für den Shanghai Composite 0,21 Prozent auf 3'883,24 Punkte nach oben.

In Hongkong fällt der Hang Seng unterdessen 0,24 Prozent auf 25'884,15 Zähler.

Nach dem Thanksgiving-Feiertag in New York präsentieren sich die asiatischen Börsen zum Wochenschluss überwiegend stabil und ohne grössere Ausschläge. Die meisten regionalen Indizes bewegen sich kaum vom Fleck. Auch in Japan zeigt der Nikkei kaum Veränderungen. Laut Marktbeobachtern stärken die jüngsten positiven Konjunkturdaten der Bank of Japan den Rücken für ihre geplanten Zinsschritte. So legte die Industrieproduktion im Oktober um 1,4 Prozent zu, während zuvor ein Rückgang um 0,6 Prozent erwartet worden war. Zudem zog die Kerninflation im Grossraum Tokio im November auf Jahresbasis um 2,8 Prozent an und lag damit leicht über der prognostizierten Rate von 2,7 Prozent. Gleichzeitig bremsen nach Einschätzung von Händlern die anhaltenden politischen Spannungen mit China eine positivere Marktentwicklung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
28.11.25 Dienstleistungssektorertrag
28.11.25 Industrial Output (YoY)
28.11.25 Industrial Output Growth
28.11.25 Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Frischwaren (Jahr)
28.11.25 Verhältnis von Stellenangeboten zu Bewerbern
28.11.25 Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr)
28.11.25 Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
28.11.25 Arbeitslosenquote
28.11.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
28.11.25 Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler
28.11.25 Einzelhandelsumsätze s.a (Monat)
28.11.25 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
28.11.25 Investitionen in ausländische Anleihen
28.11.25 Industrieproduktion (Jahr)
28.11.25 Industrieproduktion (Monat)
28.11.25 Konsumklima
28.11.25 Private Sector Credit (YoY)
28.11.25 Private Sector Credit (MoM)
28.11.25 Housing Starts (YoY)
28.11.25 Construction Orders (YoY)
28.11.25 Annualized Housing Starts
28.11.25 M3 Money Supply (YoY)
28.11.25 Gross Domestic Product Qtr Prelim (YoY)
28.11.25 Gross Domestic Product (YoY)
28.11.25 Gross Domestic Product (QoQ)
28.11.25 Private Sector Credit
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
28.11.25 Einzelhandelsumsätze ( Monat )
28.11.25 Importpreisindex (Monat)
28.11.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
28.11.25 Index des privaten Verbrauchs
28.11.25 Importpreisindex (Jahr)
28.11.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
28.11.25 Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr)
28.11.25 Arbeitslosenquote
28.11.25 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
28.11.25 Arbeitslosenquote
28.11.25 Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat)
28.11.25 Leistungsbilanz
28.11.25 Handelsbilanz
28.11.25 Index der privaten Investitionen
28.11.25 Einzelhandelsumsatz
28.11.25 Arbeitslosenquote (3M)
28.11.25 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
28.11.25 Erzeugerpreisindex ( Monat )
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt, detailliert ( Quartal )
28.11.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
28.11.25 Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Quartal)
28.11.25 Verbraucherausgaben (Monat)
28.11.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
28.11.25 Erzeugerpreisindex (Monat)
28.11.25 Verbraucherpreisindex ( Monat )
28.11.25 HVPI ( Jahr )
28.11.25 HVPI ( Monat )
28.11.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
28.11.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
28.11.25 KOF Leitindikator
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
28.11.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
28.11.25 Arbeitslosenquote s.a.
28.11.25 Veränderung der Arbeitslosigkeit
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
28.11.25 Baden-Württemberg VPI (MoM)
28.11.25 Baden-Württemberg VPI (YoY)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
28.11.25 Leistungsbilanz
28.11.25 Angemeldete Arbeitslosigkeit
28.11.25 Nordrhein-Westfalen VPI (MoM)
28.11.25 Nordrhein-Westfalen VPI (YoY)
28.11.25 Bayern VPI (MoM)
28.11.25 Brandenburg VPI (MoM)
28.11.25 Sachsen VPI (YoY)
28.11.25 Sachsen VPI (MoM)
28.11.25 Hessen VPI (MoM)
28.11.25 Brandenburg VPI (YoY)
28.11.25 Bayern VPI (YoY)
28.11.25 Hessen VPI (YoY)
28.11.25 Änderung der Arbeitslosen
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
28.11.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
28.11.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
28.11.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
28.11.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
28.11.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
28.11.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
28.11.25 EZB-Mitglied Nagel spricht
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt, quartalsweise (im Jahresvergleich)
28.11.25 Kumulativer Industrieertrag
28.11.25 Monats Einzelhandelsumsätze
28.11.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
28.11.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
28.11.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
28.11.25 Handelsbilanz, nicht-EU
28.11.25 Nominaler Haushaltssaldo
28.11.25 Infrastrukturertrag (im Jahresvergleich)
28.11.25 Primärer Haushaltsüberschuss
28.11.25 Bankkredit-Wachstum
28.11.25 Devisenreserven, USD
28.11.25 Arbeitslosenquote
28.11.25 Industrieproduktion (Jahr)
28.11.25 Handelsbilanz (in Rands)
28.11.25 Arbeitslosenquote
28.11.25 Arbeitslosenquote
28.11.25 Arbeitslosenquote, saisonbereinigt
28.11.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
28.11.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
28.11.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
28.11.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt annualisiert
28.11.25 Bruttoinlandsprodukt (Monat)
28.11.25 Kredite an den Privatsektor (YoY)
28.11.25 Nationale Arbeitslosenquote
28.11.25 Geldmenge M3 (YoY)
28.11.25 Haushaltsbilanz, Pesos

