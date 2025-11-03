Apple 215.61 CHF -1.09% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Daten eines Analyseanbieters zeigten, dass die App-Store-Umsätze im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um rund 9 Prozent gestiegen seien, schrieb David Vogt am Montag nach der Auswertung. Dies wäre dann ??der zweite Monat in Folge mit einem hohen einstelligen Wachstum, erwähnte der Experte./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.