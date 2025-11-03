Apple Aktie 908440 / US0378331005
215.61CHF
-2.38CHF
-1.09 %
10:10:18
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.11.2025 08:45:58
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Daten eines Analyseanbieters zeigten, dass die App-Store-Umsätze im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um rund 9 Prozent gestiegen seien, schrieb David Vogt am Montag nach der Auswertung. Dies wäre dann ??der zweite Monat in Folge mit einem hohen einstelligen Wachstum, erwähnte der Experte./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 269.05
|
Abst. Kursziel*:
4.07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 269.04
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.07%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
03.11.25
|Apple Aktie News: Apple wird am Abend ausgebremst (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Apple Aktie News: Apple am Montagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Was Analysten von der Apple-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
31.10.25
|Apple-Aktie schwächelt dennoch: iKonzern überzeugt bei Umsatz und Gewinn (finanzen.ch)
|
31.10.25