Apple Aktie 908440 / US0378331005

215.61
CHF
-2.38
CHF
-1.09 %
10:10:18
BRXC
04.11.2025 08:45:58

Apple Neutral

Apple
215.61 CHF -1.09%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Daten eines Analyseanbieters zeigten, dass die App-Store-Umsätze im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um rund 9 Prozent gestiegen seien, schrieb David Vogt am Montag nach der Auswertung. Dies wäre dann ??der zweite Monat in Folge mit einem hohen einstelligen Wachstum, erwähnte der Experte./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

