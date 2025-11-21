|Assetauswahl mit System
|
21.11.2025 08:38:00
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Carsten Umland zeigt im Webinar am 2. Dezember ab 18 Uhr, wie Du mit System Aktien findest, die kurz vor dem Ausbruch stehen - fernab von Hypes, mit klarer Struktur und echtem Fokus auf nachhaltige Rendite.
Viele Anleger folgen Schlagzeilen - und übersehen damit oft die wirklich lohnenden Chancen. Im Webinar am 2. Dezember ab 18 Uhr zeigt Carsten Umland, wie sich mit einem strukturierten Ansatz Aktien identifizieren lassen, die kurz vor einem grossen Kursanstieg stehen. Statt auf Hypes zu reagieren, geht es darum, Märkte systematisch zu analysieren und frühzeitig Stärke zu erkennen.
Die Umland-Methode kombiniert fundamentale Stärke mit technischer Struktur. Gezeigt wird im Webinar für Anfänger und Fortgeschrittene, warum die besten Aktien meist in Korrekturphasen intakter Trends entstehen - und wie sich diese mit einem klaren Screening-Prozess gezielt herausfiltern lassen. Anhand praktischer Marktbeispiele wird nachvollziehbar, wie objektive Kriterien statt Emotionen über den Erfolg einer Position entscheiden.
Das Webinar am 2. Dezember ab 18 Uhr richtet sich an Anlegerinnen und Anleger aus der Schweiz, die ihr Portfolio aktiv steuern und langfristig stabile Renditen erzielen möchten. Der Fokus liegt auf Praxisnähe und Systematik: Welche Tools helfen wirklich? Wie wird die Methode in den Börsenalltag integriert? Und wie gelingt es, Wachstumschancen zu erkennen, bevor sie im Rampenlicht stehen?
Dein Experte im Online-Seminar
Carsten Umland wurde erstmals in der Öffentlichkeit bekannt durch die TV-Dokumentation Daytrader. Im weiteren Verlauf hat er das Buch "Einfach Traden lernen" veröffentlicht, welches mittlerweile in der zweiten Auflage erschienen und ein Bestseller bei Amazon ist. Als Berater und Händler der Vermögensverwaltung BORN STAHLBERG & Partner ist Carsten Umland ein gefragter Redner und Trader auf nationalen und internationalen Trading Events wie die World of Trading.
