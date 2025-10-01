Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Apple Aktie 908440 / US0378331005

202.54
CHF
-2.31
CHF
-1.13 %
14:57:10
BRXC
03.10.2025 14:14:28

Apple Underperform

Apple
202.54 CHF -1.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel leicht von 205,82 auf 205,16 US-Dollar gesenkt. Die aktuelle Bewertung preise überzogene Erwartungen an ein faltbares iPhone des Technologieriesen ein, begründete Edison Lee seine am Freitag vorliegenden Neubewertung. Die gute Nachfrage nach der jüngsten iPhone-17-Reihe gehe wohl auch eher auf die Preisgestaltung als auf Design- oder technologische Innovationen zurück./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 205.16
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
$ 257.13 		Abst. Kursziel*:
-20.21%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 257.21 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.24%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

