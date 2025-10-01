Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Orderbuch
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Apple Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel leicht von 205,82 auf 205,16 US-Dollar gesenkt. Die aktuelle Bewertung preise überzogene Erwartungen an ein faltbares iPhone des Technologieriesen ein, begründete Edison Lee seine am Freitag vorliegenden Neubewertung. Die gute Nachfrage nach der jüngsten iPhone-17-Reihe gehe wohl auch eher auf die Preisgestaltung als auf Design- oder technologische Innovationen zurück./rob/gl/men;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 205.16
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
$ 257.13
|
Abst. Kursziel*:
-20.21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 257.21
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.24%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
02.10.25
|Apple Aktie News: Apple reagiert am Abend positiv (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Nachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
01.10.25
|UK makes new attempt to access Apple cloud data (Financial Times)
|
30.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
27.09.25
|Apple-Aktie im Fokus: Analyst erwartet revolutionäre KI-Transformation für Siri im kommenden Jahr (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Aufschläge in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)