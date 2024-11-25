Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Apple Aktie 908440 / US0378331005

225.61
CHF
3.37
CHF
1.52 %
15:46:15
BRXC
25.11.2025 14:42:09

Apple Overweight

Apple
225.61 CHF 1.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der iPhone-Hersteller verstärke offenbar seine internen Bemühungen zur Nachfolgeplanung, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Presse werde John Ternus als wahrscheinlichster Nachfolger von Tim Cook gehandelt. Dessen Nachfolgeplanung sei schon lange ein Thema, das Investoren beschäftigt, da Cooks Amtszeit als erfolgreich wahrgenommen werde. Chatterjee geht von einer langen Übergangszeit aus. Nicht überraschen würde es seiner Ansicht nach, wenn Cook die Rolle als Vorsitzender im Aufsichtsrat übernimmt./rob/tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 06:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 305.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 275.92 		Abst. Kursziel*:
10.54%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 278.81 		Abst. Kursziel aktuell:
9.39%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

