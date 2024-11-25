NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der iPhone-Hersteller verstärke offenbar seine internen Bemühungen zur Nachfolgeplanung, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Presse werde John Ternus als wahrscheinlichster Nachfolger von Tim Cook gehandelt. Dessen Nachfolgeplanung sei schon lange ein Thema, das Investoren beschäftigt, da Cooks Amtszeit als erfolgreich wahrgenommen werde. Chatterjee geht von einer langen Übergangszeit aus. Nicht überraschen würde es seiner Ansicht nach, wenn Cook die Rolle als Vorsitzender im Aufsichtsrat übernimmt./rob/tih/bek;