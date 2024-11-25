Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der iPhone-Hersteller verstärke offenbar seine internen Bemühungen zur Nachfolgeplanung, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Presse werde John Ternus als wahrscheinlichster Nachfolger von Tim Cook gehandelt. Dessen Nachfolgeplanung sei schon lange ein Thema, das Investoren beschäftigt, da Cooks Amtszeit als erfolgreich wahrgenommen werde. Chatterjee geht von einer langen Übergangszeit aus. Nicht überraschen würde es seiner Ansicht nach, wenn Cook die Rolle als Vorsitzender im Aufsichtsrat übernimmt./rob/tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 06:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 305.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 275.92
|
Abst. Kursziel*:
10.54%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 278.81
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.39%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
15:38
|Neues Rekordhoch für Apple-Aktie in Reichweite - doch Risiken durch Ermittlungen und Umstrukturierungen bleiben (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Apple Aktie News: Apple am Montagabend im Aufwind (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Apple Aktie News: Apple reagiert am Montagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
24.11.25