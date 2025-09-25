Apple Aktie 908440 / US0378331005
25.09.2025 22:15:00
Apple-Aktie höher: Apple will Aufhebung des EU-Wettbewerbsgesetzes für Digitalkonzerne
Der iPhone-Hersteller Apple hat die Abschaffung der EU-Wettbewerbsregeln für Digitalkonzerne gefordert.
Nach Einschätzung von Apple macht der DMA es schwieriger, neue Produkte auf den europäischen Markt zu bringen. "Die Anwendung des Digital Markets Act durch die Europäische Kommission, um unsere Produkte umzugestalten, hat eine echte Auswirkung auf unsere Nutzer gehabt", sagte Apple. Im Rahmen des DMA werden einige Unternehmen, darunter Apple, als "Gatekeeper" eingestuft. Gatekeeper sind verpflichtet, einen Zugang für App-Anbieter zu gewährleisten. Dies bedeutet unter anderem, dass alternative Zahlungssysteme zugelassen werden müssen. Zudem können die Anbieter ihre Anwendungen auch ausserhalb des zentralen Stores vertreiben. Des weiteren dürfen einige Produkte gegenüber Drittangeboten weder bevorzugt behandelt noch algorithmisch besser platziert werden. Apple ist nun verpflichtet, konkurrierenden App-Stores die Möglichkeit zu geben, sich auf dem iPhone installieren zu lassen.
Unternehmen, die gegen die Vorschriften verstossen, können mit einer Geldstrafe von bis zu 10 Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes belegt werden. Bei wiederholten Verstössen könnte die Strafe sogar auf bis zu 20 Prozent steigen. "Die extreme Auslegung des Gesetzes durch die Kommission hat zu neuen Schwachstellen für unsere Nutzer und zu einer Verschlechterung des Nutzererlebnisses geführt", so Apple. Das Unternehmen fügte hinzu, dass das Gesetz es dazu veranlasst hat, die Einführung neuer Funktionen in der EU zu verzögern, wie etwa ein Live-Übersetzungstool, die Spiegelung des iPhones mit anderen Geräten und eine Kartenfunktion, die auf die Standortdaten der Nutzer zurückgreift.
Die Apple-Aktie stieg am Donnerstag im NASDAQ-Handel 1,82 Prozent auf 256,87 US-Dollar.
Dow Jones Newswires
