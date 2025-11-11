Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.11.2025 15:18:29

Apple Neutral

Apple
218.59 CHF 0.14%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Die Wartezeiten für das iPhone seien in den wichtigsten Märkten im Durchschnitt gegenüber der Vorwoche weiterhin unverändert bis rückläufig, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Wartezeiten für das Basismodell in den USA aber seien gestiegen. Dies deute einerseits darauf hin, dass es bei den Kunden Anklang finde. Andererseits reflektiere dies die von dem Konzern bereits erwähnten Lieferengpässe./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 21:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 272.56 		Abst. Kursziel*:
2.73%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 274.07 		Abst. Kursziel aktuell:
2.16%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

