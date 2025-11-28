Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.11.2025 03:18:56

Diese US-Aktien dominierten im dritten Quartal 2025 im Portfolio der Commerzbank

Diese US-Aktien dominierten im dritten Quartal 2025 im Portfolio der Commerzbank

Im dritten Quartal 2025 kam es im Commerzbank-Portfolio zu Änderungen. Das waren die zehn grössten Positionen im Depot.

Die US-Börsenaufsicht SEC verpflichtet institutionelle Investoren zur vierteljährlichen Offenlegung ihrer Aktienpositionen, wenn das verwaltete Vermögen die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar übersteigt. Die Commerzbank kam dieser Vorgabe nach und veröffentlichte ihre US-Aktienbestände für das dritte Quartal 2025. Das Depot der Bank erreichte dabei einen Gesamtwert von rund 4,81 Milliarden US-Dollar. Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten US-Aktienpositionen im Portfolio der Commerzbank zum Stichtag 30. September 2025, geordnet nach ihrem prozentualen Anteil.

Redaktion finanzen.ch


    Weitere Links:

    NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Zurich Insurance Group setzt in Q3 2025 auf diese 10 US-Aktien
    Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
    Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus

