|Made in USA
|
07.11.2025 10:52:00
Apple-Aktie im Fokus: KI-Server-Produktion in Texas nimmt Fahrt auf
Apple hat die Auslieferung seiner KI-Server "Made in USA" gestartet und damit den Produktionsstart vorgezogen. Die Server basieren auf eigens entwickelten Apple-Chips.
• KI-Server werden in eigenen Rechenzentren eingesetzt
• Stärkere US-Präsenz und neue Arbeitsplätze
Früher als erwartet: Produktionsstart in Houston
Apple hat die Produktion seiner KI-Server in Houston, Texas, aufgenommen, und das mehrere Monate vor dem ursprünglich für 2026 geplanten Termin. Die 23'000 Quadratmeter grosse Fertigungsstätte begann bereits im Oktober 2025 mit der Auslieferung der ersten Server, wie der Tech-Gigant berichtet.
Die KI-Server werden laut Sabih Khan, Chief Operating Officer (COO) von Apple, in den eigenen Rechenzentren eingesetzt und unterstützen unter anderem die Funktionen von Apple Intelligence und Private Cloud Compute. "Unsere Teams haben Unglaubliches geleistet und die Arbeiten vorangetrieben, um die neue Fabrik in Houston vorzeitig in Betrieb zu nehmen. Wir planen, die Anlage weiter auszubauen, um die Produktion im nächsten Jahr zu steigern", erklärt er in einer Stellungnahme.
Made in USA: Eigenentwicklung statt Outsourcing
Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen setzt Apple bei den neuen KI-Servern auf eigene Entwicklungen. Die Server sind mit speziell entwickelten Chips ausgestattet, die vermutlich auf Apples Silicon-Chips basieren. Genauere Informationen sind jedoch bislang nicht bekannt.
Der Produktionsstart in Houston markiert einen bedeutenden Schritt in Apples Strategie, mehr Fertigungskapazitäten in den USA aufzubauen und die Abhängigkeit von ausländischen Produktionsstätten zu reduzieren. Chief Executive Officer (CEO) Tim Cook verkündet diesen Meilenstein auf der Plattform X: "Die in den USA hergestellten hochmodernen Server von Apple werden nun von unserem neuen Werk in Houston an die Rechenzentren von Apple ausgeliefert! Diese Server werden als Teil unserer 600-Milliarden-Dollar-Investition in den USA zur Bereitstellung von Private Cloud Compute und Apple Intelligence beitragen".
Apple’s American-made advanced servers are now shipping from our new Houston facility to Apple data centers!- Tim Cook (@tim_cook) October 23, 2025
These servers will help power Private Cloud Compute and Apple Intelligence, as part of our $600 billion US commitment. pic.twitter.com/maOd3lCGfK
Wirtschaftliche Impulse für Texas
Der Produktionsstart in Houston ist nicht nur ein technologischer, sondern auch ein wirtschaftlicher Erfolg. Die Fertigungsstätte wird laut Apple voraussichtlich Tausende von Arbeitsplätzen schaffen und stärkt somit die Position von Texas als wichtigem Standort für Hightech-Industrien. Das Technologieunternehmen arbeitet dabei seit Juli 2025 eng mit der Michigan State University zusammen, um qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer
Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉
Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.
💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt macht am Freitag Abschläge, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.