Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’503 0.2%  SPI 17’212 -1.0%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’241 -1.5%  Euro 0.9307 0.0%  EStoxx50 5’569 0.7%  Gold 4’071 1.3%  Bitcoin 92’556 0.1%  Dollar 0.8019 0.1%  Öl 63.6 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Johnson & Johnson gewährt Anlegern Blick in die Bücher
NVIDIA-Leak sorgt für Aufsehen: Neue Grafikkarten versehentlich enthüllt
Ausblick: Citigroup präsentiert Quartalsergebnisse
PSI Sofftware-Aktie: Warburg Pincus will PSI Software für rund 700 Millionen Euro übernehmen
Suche...
Plus500 Depot

Apple Aktie 908440 / US0378331005

198.48
CHF
-2.09
CHF
-1.04 %
09:08:39
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2025 07:55:12

Apple Underperform

Apple
198.48 CHF -1.04%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 205,16 auf 203,07 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die neuesten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung China könnten den Technologiekonzern wieder einholen und den Gewinn merklich schmälern, da Apple viele Geräte in China herstellen lasse, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das vierte Geschäftsquartal lägen unter den Konsensschätzungen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 203.07
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
$ 245.27 		Abst. Kursziel*:
-17.21%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
$ 245.28 		Abst. Kursziel aktuell:
-17.21%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse