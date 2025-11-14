Apple Aktie 908440 / US0378331005
217.17CHF
0.36CHF
0.16 %
14.11.2025
17.11.2025 06:38:40
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die stabilen und auf einem erhöhten Niveau liegenden Lieferzeiten für die neue iPhone-17-Reihe zeigten, dass die Produktion immer noch aufholen müsse, um mit der sehr robusten Nachfrage Schritt zu halten, schrieb Samik Chatterjee in seinem Kommentar vom Sonntag./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 14:26 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 14:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
