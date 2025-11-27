|Blick ins Depot
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ihr Vermögen in einem Trust. Diese Entwicklungen gab es im dritten Quartal im Gates Foundation Trust.
Auch der Gates Foundation Trust fällt unter diese Regelung. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 36,58 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2025 (Vorquartal: 47,78 Milliarden) gehört er zu den grössten privaten Stiftungen weltweit und ist damit verpflichtet, das 13F-Formular bei der SEC einzureichen. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Frau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die Gesundheitsversorgung global zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.
Im dritten Quartal wurden die meisten der Top-Positionen des Depots verkleinert. Besonders auffällig: Rund zwei Drittel der Microsoft-Aktien, und damit des Unternehmens das von Bill Gates gegründet wurde, wurden verkauft. Im folgenden Ranking werden die zehn grössten Positionen des Trusts, nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot gewichtet, vorgestellt.
