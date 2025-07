Apple-Chef Tim Cook enthüllt: Diese Bücher sind das Geheimnis seines Erfolgs

• Tim Cook nennt sechs prägende Bücher• Auswahl reicht von Klassikern bis zu Biografien• Fokus auf Themen wie Führung, Werte und Verantwortung

Die Macht der Literatur in der Führung von Apple

Grosse Führungspersönlichkeiten sind oft grosse Leser. Während Warren Buffett in seinen Anfangstagen als Investor bis zu 1'000 Seiten täglich verschlang und Amazon-Gründer Jeff Bezos ganztägige Buchclubs für seine Führungskräfte veranstaltete, steht auch Tim Cook in dieser Tradition. In einem seltenen Podcast-Auftritt bei "Dua Lipa: At Your Service" im November 2023 teilte der Apple-CEO seine persönliche Leseliste mit der Welt.

Die Auswahl der Bücher spiegelt Cooks Persönlichkeit wider: eine Mischung aus amerikanischen Klassikern, bewegenden Memoiren und inspirierenden Biografien von Bürgerrechtskämpfern. Diese Werke zeigen, dass der Top-Manager weit über das Silicon Valley hinausblickt und seine Führungsphilosophie aus unterschiedlichsten Quellen speist.

Klassiker mit zeitloser Botschaft

"Wer die Nachtigall stört" von Harper Lee steht an der Spitze von Cooks Empfehlungen. Der 1960 veröffentlichte Roman, der zu den bedeutendsten Werken der amerikanischen Literatur zählt, behandelt Themen wie Rassismus, moralischen Mut und gesellschaftliche Gerechtigkeit. "Ich denke, dieses Buch ist nicht nur für junge Schüler, sondern für uns alle", betonte Cook gegenüber Dua Lipa. Die zeitlosen Botschaften des Pulitzer-Preisträgers über Toleranz und das Eintreten für Schwächere scheinen Cooks Führungsstil bei Apple zu prägen.

"Shoe Dog: Die offizielle Biografie des Nike-Gründers" von Phil Knight ist Cooks zweite Empfehlung. Die 2016 erschienenen Memoiren des Nike-Mitbegründers faszinieren den Apple-Chef besonders durch ihre Vielschichtigkeit. "Es ist eigentlich ein Wirtschaftsbuch, aber es ist auch ein Buch über das Leben", erklärte Cook. "Es ist wirklich grossartig." Knights ehrliche Schilderung der Höhen und Tiefen beim Aufbau eines Weltkonzerns dürfte Cook als Inspiration für die eigenen unternehmerischen Herausforderungen dienen.

Menschlichkeit und universelle Werte

Besonders bewegend ist Cooks Wahl von "Bevor ich jetzt gehe" von Paul Kalanithi. Diese posthum 2016 veröffentlichten Memoiren des Neurochirurgen Paul Kalanithi bezeichnete Cook als "phänomenal". Das Buch reflektiert Kalanithis Kampf mit Lungenkrebs im Endstadium und seine tiefgreifenden Gedanken über Sterblichkeit, Krankheit und den Sinn des Lebens. Die Tatsache, dass Cook dieses zutiefst menschliche und verletzliche Werk hervorhebt, zeigt eine Seite des Apple-CEOs jenseits der Geschäftswelt.

"Ich bin Malala" von Malala Yousafzai und Christina Lamb rundet Cooks persönliche Auswahl ab. Die 2013 erschienene Autobiografie der jüngsten Nobelpreisträgerin der Geschichte berührt den Apple-Chef auf besondere Weise. "Ich liebe Malalas Geschichte und ihre Leidenschaft für die Bildung junger Mädchen innerhalb und ausserhalb dieses Buches", sagte Cook. "Wir arbeiten mit ihr zusammen, und die Arbeit, die sie leistet, ist unglaublich." Diese Verbindung ist mehr als nur Bewunderung: Apple und der Malala Fund haben 2018 eine langfristige Partnerschaft angekündigt, um rund 100'000 unterprivilegierten Mädchen eine Grundschulausbildung zu ermöglichen.

Inspiration durch Bürgerrechtshelden

Den Abschluss von Cooks Empfehlungen bilden Biografien von Martin Luther King Jr. und Bobby Kennedy. "Ich liebe es, Biografien von Martin Luther King und Bobby Kennedy zu lesen und einige der grossen Menschen, welche die Bürgerrechte vorantrieben", verriet Cook gegenüber Dua Lipa. Obwohl er keine spezifischen Titel nannte, gibt es bekannte Kennedy-Biografien von Thurston Clarke und Chris Matthews sowie eine umfassende Autobiografie von King, die vom Historiker Clayborne Carson zusammengestellt wurde.

Tim Cooks Buchauswahl offenbart einen Führungsstil, der weit über reine Geschäftszahlen hinausgeht. Die sechs Empfehlungen zeigen einen Manager, der sich von menschlichen Geschichten, gesellschaftlichen Herausforderungen und zeitlosen Werten leiten lässt. Seit seiner Übernahme der Apple-Führung 2011 hat Cook das Unternehmen zu weiterem Erfolg geführt - basierend nicht nur auf operativer Exzellenz, sondern auch auf einer von Literatur geprägten Führungsphilosophie.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch