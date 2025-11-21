Apple Aktie 908440 / US0378331005
212.91CHF
-6.01CHF
-2.74 %
09:24:02
BRXC
21.11.2025 08:34:41
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für ein das neue iPhone Base und Max seien immer noch hoch, aber würden Schritt für Schritt sinken, schrieb David Vogt am Donnerstagabend auf Basis aktueller Wochendaten./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 20:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 266.25
|
Abst. Kursziel*:
5.16%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 266.31
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.14%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
