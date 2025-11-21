Apple 212.91 CHF -2.74% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für ein das neue iPhone Base und Max seien immer noch hoch, aber würden Schritt für Schritt sinken, schrieb David Vogt am Donnerstagabend auf Basis aktueller Wochendaten./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 20:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



