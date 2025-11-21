Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.11.2025 08:34:41

Apple Neutral

Apple
212.91 CHF -2.74%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für ein das neue iPhone Base und Max seien immer noch hoch, aber würden Schritt für Schritt sinken, schrieb David Vogt am Donnerstagabend auf Basis aktueller Wochendaten./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 20:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 266.25 		Abst. Kursziel*:
5.16%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 266.31 		Abst. Kursziel aktuell:
5.14%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse