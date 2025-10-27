Apple Aktie 908440 / US0378331005
211.83CHF
4.88CHF
2.36 %
14:50:56
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.10.2025 13:57:29
Apple Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 203,07 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Die Absatzdynamik beim iPhone 17 gehe zurück - mit wenigen Ausnahmen, schrieb Edison Lee am Montag. Die gute Nachfrage in China widerspreche etwas seiner skeptischen Haltung. Er sieht jedoch Profitabilitätsrisiken./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 203.07
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
$ 265.93
|
Abst. Kursziel*:
-23.64%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
$ 266.28
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.74%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
24.10.25
|Apple Aktie News: Apple reagiert am Abend positiv (finanzen.ch)
|
24.10.25