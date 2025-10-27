Apple 211.83 CHF 2.36% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 203,07 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Die Absatzdynamik beim iPhone 17 gehe zurück - mit wenigen Ausnahmen, schrieb Edison Lee am Montag. Die gute Nachfrage in China widerspreche etwas seiner skeptischen Haltung. Er sieht jedoch Profitabilitätsrisiken./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



