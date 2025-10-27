Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’488 -0.6%  SPI 17’253 -0.6%  Dow 47’461 0.5%  DAX 24’267 0.1%  Euro 0.9267 0.1%  EStoxx50 5’701 0.5%  Gold 3’994 -2.1%  Bitcoin 91’353 0.2%  Dollar 0.7961 0.0%  Öl 66.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Stabilität und Substanz - Schweizer Aktien im Fokus
Ausblick Amrize: Abspaltungskosten und US-Zinsumfeld drücken Ergebnis
Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bayer-Aktie positiv: Bayer erhält in den USA Zulassung für Elinzanetant
Suche...
200.- Saxo-Deal

Apple Aktie 908440 / US0378331005

211.83
CHF
4.88
CHF
2.36 %
14:50:56
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2025 13:57:29

Apple Underperform

Apple
211.83 CHF 2.36%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 203,07 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Die Absatzdynamik beim iPhone 17 gehe zurück - mit wenigen Ausnahmen, schrieb Edison Lee am Montag. Die gute Nachfrage in China widerspreche etwas seiner skeptischen Haltung. Er sieht jedoch Profitabilitätsrisiken./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 203.07
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
$ 265.93 		Abst. Kursziel*:
-23.64%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
$ 266.28 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.74%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse