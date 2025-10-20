Apple Aktie 908440 / US0378331005
204.47CHF
8.92CHF
4.56 %
15:48:04
BRXC
20.10.2025 13:49:09
Apple Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple auf "Underperform" mit einem Kursziel von 203,07 US-Dollar belassen. Die Absatzdynamik beim IPhone 17 habe weiter nachgelassen, was die sinkenden Wartefristen bei Vorbestellungen belegten, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Am gefragtesten sei die Basisvariante des Geräts./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 17:12 / P.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 17:12 / P.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 203.07
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
$ 252.29
|
Abst. Kursziel*:
-19.51%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
$ 259.21
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.66%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
17.10.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Apple Aktie News: Apple präsentiert sich am Abend fester (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Gewinne in New York: Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Apple Aktie News: Apple am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Apple signs $700mn deal for US Formula 1 rights (Financial Times)
|
16.10.25
|Handel in New York: Dow Jones liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Apple-Aktie in Grün: iKonzern will laut Peking mehr in China investieren (AWP)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Apple stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)