Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’439 1.2%  SPI 17’164 1.1%  Dow 47’119 0.3%  DAX 23’992 1.8%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’665 1.8%  Gold 4’097 2.4%  Bitcoin 85’367 1.0%  Dollar 0.8051 -0.1%  Öl 63.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Novartis1200526Partners Group2460882Idorsia36346343
Top News
"Big Short" gegen KI-Boom: Michael Burry wettet gegen NVIDIA und Palantir
NEL-Aktie steigt kräftig nach Ankündigung gemeinsamer Wasserstoffprojekte mit GreenH
Ausblick: Fraport verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Automat wird zur Postfiliale: Deutsche Post stellt Hunderte Anträge - DHL-Aktie fester
Börse feiert Rheinmetalls Weltraum-Plan: Aktien von RENK und HENSOLDT steigen im Sog mit
Suche...

Apple Aktie 908440 / US0378331005

217.52
CHF
-0.40
CHF
-0.18 %
14:04:18
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 13:37:13

Apple Hold

Apple
217.52 CHF -0.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das iPhone habe sich in China sehr gut verkauft, was ausschließlich auf die 17-er Reihe zurückzuführen sei und vor allem mit der Preisgestaltung zusammenhänge, schrieb Edison Lee in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die iPhone-Verkäufe dort sollten jedoch bereits ihren Höhepunkt erreicht haben. So dürften die hohen, vom Online-Händler Tmall (Alibaba) gewährten Rabatte wahrscheinlich bald aufgebraucht sein./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 14:26 / P.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 14:26 / P.M.


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 246.99
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 268.47 		Abst. Kursziel*:
-8.00%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 268.54 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.02%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten