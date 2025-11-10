Apple Aktie 908440 / US0378331005
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das iPhone habe sich in China sehr gut verkauft, was ausschließlich auf die 17-er Reihe zurückzuführen sei und vor allem mit der Preisgestaltung zusammenhänge, schrieb Edison Lee in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die iPhone-Verkäufe dort sollten jedoch bereits ihren Höhepunkt erreicht haben. So dürften die hohen, vom Online-Händler Tmall (Alibaba) gewährten Rabatte wahrscheinlich bald aufgebraucht sein./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 246.99
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 268.47
|
Abst. Kursziel*:
-8.00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 268.54
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.02%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
07.11.25
|Apple-Aktie im Fokus: KI-Server-Produktion in Texas nimmt Fahrt auf (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Apple Aktie News: Apple am Freitagabend in Rot (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Apple Aktie News: Anleger greifen bei Apple am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Apple-Aktie steigt: Milliardendeal für Siri? Apple zieht Google-KI in Betracht (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
04.11.25
|S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026 (finanzen.ch)