Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 23’958 -0.7%  Euro 0.9285 0.1%  EStoxx50 5’662 -0.7%  Gold 4’002 -0.9%  Bitcoin 88’206 1.7%  Dollar 0.8052 0.4%  Öl 65.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Apple-Aktie: Wann sich der Einsatz von Macs im Unternehmen wirklich lohnt
SAP-Aktie im Fokus: So wurde SAP zum erfolgreichsten Software-Export Deutschlands
KW 44: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie: Gewinn höher als erwartet
Suche...
Plus500 Depot
Apple Mac 03.11.2025 03:21:18

Apple-Aktie: Wann sich der Einsatz von Macs im Unternehmen wirklich lohnt

Apple-Aktie: Wann sich der Einsatz von Macs im Unternehmen wirklich lohnt

Dank leistungsstarker M2-Chips und hoher Sicherheitsstandards gelten Macs als attraktive Option für Unternehmen. Doch nicht jede IT-Umgebung ist ideal für Apple-Geräte. Das sind die Vor- und Nachteile.

• Leistungsstarke Geräte dank M2-Chip
• Hohe Sicherheit und niedriger Support-Aufwand
• Nicht für jede Unternehmensumgebung die ideale Lösung

Ein Leistungsstarkes Gerät

Einer der grössten Vorteile von Macs ist deren Leistungsstärke. Wie Bechtle erklärt habe der M1 alles verändert. Der M2 habe dabei sogar noch einen draufgesetzt, weshalb jeder Mac eine beeindruckende Rechenleistung und herausragende Energieeffizienz biete. So sei das MacBook Air mit M1 Chip bis zu 3,5-mal schneller als sein Vorgängermodell. Mit dem M2 Chip erreiche das MacBook Air sogar eine bis zu 13-mal höhere Geschwindigkeit im Vergleich zur Intel-Version. Das 14" MacBook Pro mit M1 Pro oder M1 Max sorge zudem für eine bis zu 13-mal schnellere Grafikleistung.
Ausserdem bringe beispielsweise das MacBook Air eine beeindruckende Akkulaufzeit mit sich. So soll der Akku bis zu 18 Stunden halten und damit die nötige Leistung liefern, um jederzeit, überall und so lange wie nötig produktiv zu arbeiten.
Zudem bestehen verschiedene Optionen, um die Kompatibilität mit mobilen Geräten zu steuern und die Verschlüsselung von Daten zu gewährleisten, wie MacPaw erklärt. Apple stelle dafür unter anderem den Apple Business Manager zur Verfügung - ein Portal, das die Verwaltung aller relevanten Sicherheitsprotokolle erleichtert.

Sicherheit, Kosten & Support

Natürlich spielt jedoch auch die Sicherheit der Geräte eine erhebliche Rolle. Man könne zwar nicht behaupten, dass macOS vollkommen unfehlbar sei, jedoch gelte es als sicherer als sein Windows-Pendant, heisst es weiter. Im Vergleich zu Windows sei weniger Malware vorhanden, und das System sei weniger anfällig für Sicherheits- und Datenverstösse. Das bedeutet zwar nicht, dass Sicherheitsvorfälle ausgeschlossen sind, doch die Wahrscheinlichkeit solcher Ereignisse sei bei Apple-Geräten deutlich geringer.
Ein robusteres Betriebssystem biete zudem den Vorteil, dass geringere Ausgaben für Sicherheitssoftware und -management erforderlich sind. Die Möglichkeit, Kosten zu senken, ist somit ein klarer Vorteil von macOS.

Ebenfalls zur langfristigen Kostensenkung dürfte beitragen, dass Macs im Durchschnitt dafür bekannt seien eine längere Lebensdauer als Windows-Rechner zu haben. In der Regel funktionieren sie mindestens drei Jahre ohne Probleme, doch Apple-erfahrene IT-Teams berichten, dass ein Mac möglicherweise bis zu sechs Jahre genutzt werden kann. Zwar gelte dies nicht als Standard, jedoch sei es eine realistische Möglichkeit - insbesondere, wenn das Gerät später an Nutzende mit geringeren Leistungsanforderungen weitergegeben wird.
Laut einer Forrester-Studie können durch die längere Nutzungsdauer Einsparungen von bis zu 800 US-Dollar erzielt werden. Selbst wenn eine Weitergabe innerhalb des Unternehmens nicht in Betracht gezogen wird, lässt sich durch den Verkauf gebrauchter Geräte zusätzlich Kapital generieren, da Apple-Produkte in der Regel einen höheren Wiederverkaufswert haben, so MacPaw.

Ausserdem sei für Apple-Geräte meist nur wenig Support erforderlich. Grund dafür sei beispielsweise, dass Mac-Geräte weniger Wartung in Bezug auf Virendefinitionen, Betriebssystem-Patches und ähnliche Updates erfordern. Dadurch könne sich das IT-Team proaktiv darauf konzentrieren, die Technologie im Unternehmen weiterzuentwickeln, anstatt sich ausschliesslich mit der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs zu befassen.

Diese Nachteile gibt es

Natürlich seien jedoch auch Nachteile bei Apple-Geräten im Unternehmen nicht ausgeschlossen. Wie bei vielen Technologien seien auch Macs nicht in jeder Unternehmensumgebung die ideale Lösung.

In Unternehmen, die überwiegend mit Windows-Systemen arbeiten, wurden oft bereits Investitionen in Infrastrukturen getätigt, die möglicherweise nicht optimal mit macOS kompatibel sind. Zudem verfügen IT-Teams häufig über Spezialisierungen auf Windows, während Mac-Know-how seltener vorhanden ist. Dies könne zu einem höheren finanziellen und zeitlichen Aufwand führen, um die Umstellung oder Integration zu ermöglichen.

Während sich die Kompatibilität zwischen macOS und Windows in vielen Bereichen verbessert hat, bleiben jedoch Einschränkungen bestehen - insbesondere in IT-Umgebungen mit gemischten Betriebssystemen oder bei Dateiaustausch mit Unternehmen, die ausschliesslich Windows nutzen.

Ob es sich bei einem Apple-Gerät um das ideale Mittel für ein jeweiliges Unternehmen handelt, lässt sich also pauschal nicht sagen. Aspekte wie höhere Sicherheit, potenzielle Kosteneinsparungen und Benutzerfreundlichkeit machen macOS jedoch zu einer attraktiven Option, die selbst skeptische IT-Manager langfristig überzeugen könnte, so MacPaw.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Statt NVIDIA-Aktie: Dieser Baukonzern profitiert vom KI-Boom und erreicht neue Rekorde
Apple-Aktie profitiert: iKonzern überzeugt bei Umsatz und Gewinn
Asiens Tech-Aktien im Höhenflug: Teils neue Rekorde bei TSMC, SK hynix und Advantest

Bildquelle: J2R / Shutterstock.com,Apple Inc
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

02.11.25 Logo WHS Kostenlose E-Books für Trader: Wissen, Strategien & Tipps
31.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
31.10.25 SMI dehnt Verschnaufpause aus
31.10.25 SG-Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen
31.10.25 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
31.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Re-Break an der 4‘000-Dollar-Marke?
30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’716.14 19.87 BVKSPU
Short 12’987.09 13.87 BP9SUU
Short 13’499.78 8.85 BWCSGU
SMI-Kurs: 12’234.50 31.10.2025 17:31:53
Long 11’678.80 19.72 SSTBSU
Long 11’393.08 13.57 BRTSZU
Long 10’892.81 8.85 BPDSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Die Performance der Kryptowährungen
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktienrückkaufprogramme erfreuen sich grosser Beliebtheit: Das sind die Vor- und Nachteile
So dürften sich die Ölpreise laut IEA, Goldman Sachs und JPMorgan 2026 entwickeln
Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Marineschiffbauer TKMS geht an die Börse
BYD October Total Production Down
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:05 GNW-News: Tätigkeitsbericht für das September-Quartal 2025
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
19:49 Hamas übergibt erneut Leichen an Rotes Kreuz
19:47 ROUNDUP: Anschlag geplant? Haftbefehl für 22-jährigen Syrer in Berlin
19:20 Möglicher Anschlagsplan: Haftbefehl gegen Verdächtigen
18:51 ROUNDUP/Selenskyj: Deutschland hilft Ukraine bei Patriots
18:39 Kurswechsel bei Opec+: Höhere Ölförderung, aber geplante Pause im ersten Quartal
18:26 Dobrindt: Gefährdungslage in Deutschland abstrakt, aber hoch
18:04 Lufthansa-Aktie: Gewerkschaft räumt Lufthansa Zeit für neue Verhandlungen ein
17:53 WDH/ROUNDUP: Anschlag geplant? 22-jähriger Syrer in Berlin festgenommen