Apple Aktie 908440 / US0378331005

217.17
CHF
0.36
CHF
0.16 %
14.11.2025
BRXC
17.11.2025 06:47:23

Apple Hold

Apple
217.17 CHF 0.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Im Vorfeld des chinesischen "Singles' Day" am 11. November hätten Promotion-Aktionen in China den dortigen iPhone-Absatz gegenüber dem Vorjahr um mehr als 40 Prozent nach oben getrieben, was wahrscheinlich einen Rekord bedeute, schrieb Edison Lee in seinem Kommentar vom Sonntag. In der letzten Woche davor habe die Wachstumsdynamik aber nachgelassen. Eine Untersuchung in sechs Märkten zeige auch, dass es - abgesehen vom Basismodell - kaum längere Lieferzeiten für das iPhone 17 gebe. Der Absatz dürfte den Höhepunkt erreicht haben und sich bis zum Jahresende normalisieren./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

