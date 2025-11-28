Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’827 0.0%  SPI 17’633 0.0%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’763 0.0%  Euro 0.9328 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.0%  Gold 4’163 0.1%  Bitcoin 74’108 0.9%  Dollar 0.8069 0.2%  Öl 63.3 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Warum der Euro gegenüber Dollar und Franken leichte Schwäche zeigt
HENSOLDT-Aktie leichter: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus
BLKB-Aktie leichter: Zahlreiche Abstimmungen zur PUK im Baselbieter Landrat
Burckhardt Compression-Aktie fester: Auftrag für weltweit erstes Ammoniak-Bunkerschiff
Vetropack-Aktie etwas leichter: Altglasaufbereitung in St-Prex wird Ende Februar 2026 eingestellt
Suche...

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rücktritt 28.11.2025 11:54:00

HENSOLDT-Aktie leichter: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus

HENSOLDT-Aktie leichter: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus

HENSOLDT verliert seinen Personalvorstand Lars Immisch, der den Vorstand zum Jahreswechsel aus gesundheitlichen Gründen verlassen wird.

HENSOLDT
63.94 CHF -1.70%
Kaufen Verkaufen
Das teilte der Rüstungskonzern HENSODLT mit. Immisch gehört dem Führungsgremium seit dem 1. Oktober 2022 an. Eine Nachfolgelösung sei bereits gefunden und werde im neuen Jahr wirksam.

Die HENSOLDT-Aktie steht am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise bei 69,00 Euro und damit 1,00 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.

DOW JONES

Weitere Links:

Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT uneins: RENK America mit Rekordaufträgen
Rheinmetall-, RENK- und HENSOLDT-Aktie uneins: Wie steht es um die Friedenspläne für die Ukraine?
HENSOLDT-Aktie in Rot: Ausblick für 2026 enttäuscht Anleger am Kapitalmarkttag

Bildquelle: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten