HENSOLDT-Aktie leichter: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus

Das teilte der Rüstungskonzern HENSODLT mit. Immisch gehört dem Führungsgremium seit dem 1. Oktober 2022 an. Eine Nachfolgelösung sei bereits gefunden und werde im neuen Jahr wirksam.

Die HENSOLDT-Aktie steht am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise bei 69,00 Euro und damit 1,00 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.

DOW JONES