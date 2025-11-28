HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
28.11.2025 11:54:00
HENSOLDT-Aktie leichter: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus
HENSOLDT verliert seinen Personalvorstand Lars Immisch, der den Vorstand zum Jahreswechsel aus gesundheitlichen Gründen verlassen wird.
HENSODLT mit. Immisch gehört dem Führungsgremium seit dem 1. Oktober 2022 an. Eine Nachfolgelösung sei bereits gefunden und werde im neuen Jahr wirksam.
Die HENSOLDT-Aktie steht am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise bei 69,00 Euro und damit 1,00 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.
DOW JONES
