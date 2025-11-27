Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Millionenvolumen 27.11.2025 13:06:00

Grosse Käufe von Alphabet- und Meta-Aktien: Cathie Wood baut KI-Strategie um:

Starinvestorin Cathie Wood sorgt derzeit einmal mehr für Schlagzeilen an den Finanzmärkten, denn sie hat im grossen Stil bei den Aktien zweier Technologieriesen zugegriffen.

• Cathie Wood griff bei Aktien von Alphabet und Meta kräftig zu
• Gekaufte Alphabet-Aktien auf vier ETFs verteilt
• Umschichtung bei KI-Investitionen von Halbleiterfirmen zu Tech-Konzernen

Laut Berichten von "Seeking Alpha" kaufte Woods Investmentfirma ARK Invest am Dienstag, den 25. November 2025, satte 174'293 Aktien der Google-Mutter Alphabet und 33'837 Aktien der Facebook-Mutter Meta Platforms. Allein das Paket mit den Alphabet-Aktien belief sich dabei auf einen Wert von etwa 56,4 Millionen US-Dollar.

Die Käufe der Alphabet-Aktien wurden zudem laut "Seeking Alpha" über mehrere ARK-ETFs gestreut: So floss zwar mit 113'276 Aktien der Grossteil der neu erworbenen Anteilsscheine in das Depot des ARK Innovation ETF, aber auch die Portfolios des ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (23'000 Alphabet-Aktien), des ARK Next Generation Internet ETF (31'422 Alphabet-Aktien) und des ARK Space & Defense Innovation ETF (6'595 Alphabet-Aktien) erhielten einen Teil der zugekauften Papiere.

Cathie Wood legt Fokus auf Zukunftschancen bei KI

Mit den Zukäufen scheint ARK Invest auf erwartete Zukunftschancen bei KI und verwandten Technologien zu setzen. So ist Alphabet laut Einschätzung vieler Marktteilnehmer stark im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) positioniert und insbesondere Berichte, dass Meta künftig KI-Chips von Alphabet nutzen könnte, sorgten jüngst für Aufsehen.

Die Zukäufe bei den Aktien von Alphabet und Meta gingen dabei mit Verkäufen bei anderen Beteiligungen einher. So stiess Wood laut "GuruFocus" zeitgleich etwa mehr als 100'000 AMD-Aktien ab, was als Teil einer strategischen Umschichtung interpretiert wird. Denn ARK Invest verlagert damit den Fokus zunehmend weg von einigen Halbleiterfirmen und hin zu grossen Tech-Konzernen, die im Bereich KI eine Vorreiterrolle einnehmen können.

So reagierten die Aktien von Alphabet und Meta

Die Alphabet-Aktie beendete den Mittwochshandel an der NASDAQ trotz der an diesem Tag publik gewordenen Käufe von Cathie Wood mit einem Verlust von 1,04 Prozent bei 320,85 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel legte das Papier dann um 0,21 Prozent auf 320,95 US-Dollar zu.
Ähnlich reagierte die Meta-Aktie: Sie verlor am Mittwoch im NASDAQ-Handel letztlich 0,41 Prozent auf 633,61 US-Dollar, nachbörslich bewegte sie sich allerdings nur um minimale 0,02 Prozent auf 633,76 US-Dollar nach oben.

Am heutigen Donnerstag wird an den US-Börsen aufgrund des Feiertages "Thanksgiving" nicht gehandelt, so dass die Papiere erst im verkürzten US-Handel am Freitag die Chance haben, weiter auf die Zukäufe von ARK Invest zu reagieren.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Fenixx666 / Shutterstock.com