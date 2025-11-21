Apple Aktie 908440 / US0378331005
218.23CHF
-0.69CHF
-0.32 %
21.11.2025
24.11.2025 07:56:53
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Samik Chatterjee wertete am Sonntag aktuelle Lieferzeiten für die Produkte des iPhone-Herstellers aus. Die Lieferzeiten für die iPhone 17-Serie hätten sich um drei Tage verkürzt./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 13:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 13:05 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 305.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 271.49
|
Abst. Kursziel*:
12.34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 271.48
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.35%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
21.11.25
|Apple Aktie News: Apple präsentiert sich am Freitagabend stärker (finanzen.ch)
|
21.11.25