Zahlreiche Verkäufe: So hat die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 investiert
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Web3-Plattform DappRadar macht dicht - Token unter Druck
NIO-Aktie im Blick: Kommt der erste Quartalsgewinn? NIO muss liefern
Elon Musks Zukunftsplan: Roboter regieren, Geld verschwindet
Vor Quartalszahlen 24.11.2025 03:02:49

NIO-Aktie im Blick: Kommt der erste Quartalsgewinn? NIO muss liefern

NIO-Aktie im Blick: Kommt der erste Quartalsgewinn? NIO muss liefern

Die Erwartungen an NIO, gute Quartalsergebnisse abzuliefern, steigen - und die Aktie des chinesischen E-Autokonzerns gerät immer mehr unter Druck.

• NIO will im vierten Quartal die Gewinnzone erreichen
• Aktie unter Druck, während selbst gesetzte Frist näher rückt
• Auslieferungen zuletzt auf Rekordhoch

Die NIO-Aktie hat zuletzt deutlich nachgegeben. So hat sie in den letzten fünf Handelstagen an der NYSE 9,58 Prozent an Wert eingebüsst und auf Monatssicht sogar 19,01 Prozent verloren (Stand: Schlusskurs vom 21. November 2025). Laut "MarketWatch" erlebte der Anteilsschein im November zudem die längste Verlustserie seit fast zwei Jahren. Dies hängt damit zusammen, dass der Elektroautohersteller am 25. November seine Bilanzzahlen zum dritten Quartal vorlegen wird und dabei zeigen muss, wie viel näher er der Rentabilität gekommen ist.

Gewinnzone anvisiert

Wie "MarketWatch" berichtet, hat der Tesla-Konkurrent bereits im Juni das Ziel ausgegeben, im Schlussquartal seinen ersten Quartalsgewinn zu erzielen. Im September habe ein leitender NIO-Angestellter erklärt, dass dieses Ziel auf einer nicht GAAP-konformen Rechnungslegung basiere, ohne jedoch näher zu erläutern, welche bereinigte Kennzahl überhaupt die Grundlage für das Ziel ist.

Das erwarten Analysten von NIO

Im zweiten Quartal 2025 stand bei NIO ein Ergebnis je Aktie (EPS) in Höhe von -1,85 CNY in den Büchern. Bei den Umsatzerlösen meldete der Tesla-Rivale eine Steigerung auf 19,008 Milliarden CNY. Für die folgenden beiden Quartale gehen Analysten hier von einer Verbesserung aus: So wird für das Vierteljahr per Ende September durchschnittlich ein Umsatz in Höhe von 22,149 Milliarden CNY sowie ein EPS von -1,606 CNY erwartet. Für das Dezember-Quartal rechnen sie sogar mit einem Umsatz von 34,394 Milliarden CNY und einem EPS von -0,496 CNY.

NIO erzielt Auslieferungsrekord

Während die Marktteilnehmer auf die Bilanzzahlen des dritten Quartals noch warten müssen, können sie immerhin schon die Auslieferungszahlen verarbeiten. Das Unternehmen konnte sich hierbei sowohl im Monat September als auch im abgelaufenen Quartal über einen Rekordwert freuen: Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündete, wurden im September 34'749 Fahrzeuge (+64,1 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum) und im dritten Quartal 87'071 Fahrzeuge (+40,8 Prozent) ausgeliefert.

Der Konzern hat mehrere Massnahmen zur Umsatz- und Ergebnisverbesserung ergriffen. Wie andere chinesische Elektroautohersteller hat auch NIO seine globale Präsenz ausgeweitet, was als wichtiger Wachstumsfaktor gilt. Ebenfalls mit dem Ziel der Absatzsteigerung wurden preisgünstigere Marken eingeführt. Zudem wurden, um die Rentabilität zu erreichen, unter anderem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung zurückgeschraubt.

Redaktion finanzen.ch

NIO-Aktie profitiert von Vorstellung des neuen ES8 - Q2-Zahlen voraus
NIO-Aktie bricht ein: Anleger reagieren nervös auf neues Aktienangebot
NIO-Aktie fester: Tesla-Konkurrent reduziert Verluste und steigert Umsatz

Bildquelle: Andy Feng / Shutterstock.com,Sundry Photography / Shutterstock.com,Piotr Swat / Shutterstock.com
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Gold, Öl & Co. in KW 47: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
RBC Capital Markets: Sector Perform für Commerzbank-Aktie
Ethereum Kurs Prognose: Das spricht für eine Erholung
Indian Shares Hold Steady Before Nvidia Earnings
Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
