Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’771 0.3%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’409 0.6%  Euro 0.9438 0.2%  EStoxx50 6’303 0.5%  Gold 4’286 0.2%  Bitcoin 69’446 -0.6%  Dollar 0.8283 0.0%  Öl 104.5 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Microsoft-Aktie: Wie Azure und Copilot den Weg zur 5-Billionen-Marke bereiten
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
Gold, Öl & Co. in KW 39: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Unzufrieden im Job? Diese Gründe sprechen für einen Wechsel
Suche...
ETF Sparplan
Jobwechsel 27.09.2026 01:05:00

Unzufrieden im Job? Diese Gründe sprechen für einen Wechsel

Unzufrieden im Job? Diese Gründe sprechen für einen Wechsel

Es gibt viele Gründe, sich im Job neu zu orientieren. Wann es Zeit dafür ist, muss jeder für sich selbst erkennen und dann auch handeln, denn Dauerstress kann sich auch auf die Gesundheit auswirken.

Arbeit bleibt Arbeit. Und diese kann anstrengend oder stressig sein. Das ist normal und damit können sich die meisten arrangieren. Doch es gibt Anzeichen und Gründe dafür, dass es Zeit für eine Veränderung wird - auch wenn ein Jobwechsel und das Unbekannte, das dieser mit sich bringt, beängstigend erscheinen mögen.

1. Keine Lust, morgens aufzustehen

Wer sich morgens schon aus dem Bett quälen muss und keine Motivation findet, sollte sich Gedanken machen, warum es ihm so schwerfällt und wofür er morgens gerne aufstehen würde. Wer anfangs noch bewusst früh aufgestanden ist, sich Zeit genommen hat, sich womöglich noch für die Arbeit vorbereitet und Gedanken um den kommenden Tag gemacht hat, könnte nun reif für eine Veränderung sein.

2. Stillstand

Wenn man sich bestens auf seinem Gebiet auskennt, jahrelange Erfahrung hat und seine Aufgaben schon im Schlaf erledigen kann, dann wird es womöglich Zeit, sich weiterzuentwickeln und Neues zu lernen.

3. Tage zählen

Noch sechs Wochen bis zum nächsten Urlaub. Noch zwei Tage, dann ist endlich Wochenende. Wenn sich der Blick nur noch von der einen zur nächsten Rettungsinsel im stürmischen Arbeitsalltag richtet, stimmt vermutlich irgendetwas nicht. Wenn die Arbeit nur als Mittel zum Zweck betrachtet wird, um den Lebensstandard beizubehalten oder den nächsten Urlaub zu finanzieren, fehlt der Sinn dahinter.

4. Keine Aufstiegsmöglichkeiten

Wer im Leben weiterkommen will und noch einiges vorhat, aber vom Arbeitgeber keine Möglichkeiten erhält sich fortzubilden und eine bessere Position zu erarbeiten, sollte sich Gedanken machen, ob ihm der aktuelle Job auf Dauer genügt.

5. Albträume und unruhiger Schlaf

Wenn man nachts nicht richtig abschalten kann, wirre Sachen träumt und immer wieder aufwacht, verfolgen einen womöglich noch Themen vom Tag. Das muss natürlich nicht zwingend an der Arbeit liegen, doch manchmal kreisen die Gedanken tatsächlich weiter um den Job und die Probleme vom vergangenen oder bevorstehenden Arbeitstag. Wenn sich das Unterbewusstsein also laufend zu Wort meldet, sollte man sich womöglich besser einmal bewusst Gedanken um die eigenen Sorgen und Ängste machen.

6. Fehlende Wertschätzung

Wenn man sich bei der Arbeit voll und ganz reinhängt, aber niemand diesen Einsatz wahrnimmt, geschweige denn ihn zu schätzen weiss, ist das auf Dauer frustrierend.

7. Keine Lust auf die Kollegen

Natürlich kann man sich seine Kollegen nicht aussuchen und muss sich im Job mit dem ein oder anderen arrangieren. Doch, wenn man irgendwann das Gefühl hat, die ganzen Gesichter nicht mehr sehen zu wollen, dann beeinflusst das den Arbeitsalltag. Ein neues Umfeld bei der Arbeit kann vieles ändern.

8. Krankmachen

Wenn die Arbeit nicht nur keinen Spass mehr macht, sondern man versucht, sich davor zu drücken und darüber nachdenkt, am einen oder anderen Tag zu Hause zu bleiben, dann scheint der Job wirklich zu belasten. Vielleicht wird es dann Zeit für etwas Neues, für das man sich begeistern kann.

9. Geringes Einkommen

Wer feststellt, dass er in seinem Job unterdurchschnittlich verdient: Ein Wechsel bewirkt oft Wunder. Selbst wer irgendwann wieder zu seinem Arbeitgeber zurückkehrt, steigt dann meist in einer anderen Gehaltsklasse ein, nachdem er woanders seine Erfahrungen vertieft hat.

10. Fehlender Sinn

Manchen Menschen ist es wichtig, mit ihrer Arbeit einen Mehrwert zu schaffen, anderen weniger. Wer zu ersteren gehört und in seinem aktuellen Job nicht das Gefühl hat, etwas Sinnvolles zu tun, wird vermutlich auf Dauer damit nicht glücklich werden.

Es ist schwierig, eine bedeutende Entscheidung, wie die eines Jobwechsels, zu treffen. An erster Stelle steht die eigene Zufriedenheit. Wenn das Negative im Job überwiegt, wird es Zeit, sich nach neuen Herausforderungen umzuschauen.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Beförderungen: Wie schnell muss man im Job aufsteigen?
Neuer Job? So können Arbeitgeber neuen Mitarbeitern den Einstieg erleichtern
Top-Skills bei Bewerbung: Diese fünf Fähigkeiten sollten Job-Anwärter besitzen

Bildquelle: granata68 / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
Showdown am US-Aktienmarkt: Warum Experten wie Tom Lee und Ed Yardeni jetzt heftig streiten
Crash bei NVIDIA & Co.? Anleihe-Legende Jeffrey Gundlach zieht die Notbremse
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
Tesla-Robotaxis floppen: Droht der Aktie der nächste Dämpfer?
UBS Aktie News: UBS steigt am Mittag

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.