Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

Rentabler Rheinmetall-Einstieg? 10.12.2025 10:02:17

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Rheinmetall-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Rheinmetall
1512.00 CHF -2.37%
Kaufen Verkaufen

Rheinmetall-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Rheinmetall-Anteile letztlich bei 196.55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 50.878 Rheinmetall-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 09.12.2025 83’515.64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1’641.50 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 735.16 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 72.72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

