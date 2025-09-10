Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'210 -0.6%  SPI 16'955 -0.4%  Dow 45'444 -0.6%  DAX 23'626 -0.4%  Euro 0.9347 0.1%  EStoxx50 5'360 -0.2%  Gold 3'646 0.6%  Bitcoin 90'770 2.0%  Dollar 0.7974 0.0%  Öl 67.4 1.3% 
10.09.2025 17:08:00

NIO-Aktie bricht ein: Anleger reagieren nervös auf neues Aktienangebot

Der chinesische Elektroautobauer NIO hat ein umfangreiches Aktienangebot angekündigt. An der Börse sorgt die Ankündigung jedoch für kräftige Kursverluste.

NIO
4.60 CHF -6.62%
• NIO plant Ausgabe von Millionen Aktien
• Erlös soll in verschiedene Bereiche fliessen
• NIO-Aktie unter Druck

NIO kündigt Aktienangebot an

Der chinesische Elektroautobauer NIO plant laut einer entsprechenden Pressemitteilung die Ausgabe von bis zu rund 181,8 Millionen A-Stammaktien, die teils als American Depositary Shares (ADS) angeboten werden. Zudem erhalten die beteiligten Banken eine 30-tägige Option auf bis zu weitere 27,3 Millionen ADS.
Mit den Erlösen wolle NIO in Forschung und Entwicklung, neue Technologieplattformen, den Ausbau seines Batterie- und Ladenetzwerks sowie in die Stärkung der Bilanz investieren.

Das Angebot wird von Morgan Stanley Asia, UBS und Deutsche Bank begleitet und erfolgt im Rahmen einer bereits bei der US-Börsenaufsicht SEC registrierten Emission. Ob die Transaktion vollständig abgeschlossen wird, ist noch offen.

NIO-Aktie sinkt

An der Börse bewegen sich die ADR-Papiere von NIO deutlich abwärts. Im NYSE-Handel verliert die Aktie zeitweise 9,55 Prozent auf 5,68 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Oracle-Aktie von Ausblick angetrieben: Umsatz steigt - aber bleibt hinter Erwartungen zurück
BioNTech-Aktie bleibt im Blick: BioNTech überzeugt mit positiven Studiendaten

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com,Piotr Swat / Shutterstock.com,Andy Feng / Shutterstock.com

