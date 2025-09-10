NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
|Finanzspritze
|
10.09.2025 17:08:00
NIO-Aktie bricht ein: Anleger reagieren nervös auf neues Aktienangebot
Der chinesische Elektroautobauer NIO hat ein umfangreiches Aktienangebot angekündigt. An der Börse sorgt die Ankündigung jedoch für kräftige Kursverluste.
• Erlös soll in verschiedene Bereiche fliessen
• NIO-Aktie unter Druck
NIO kündigt Aktienangebot an
Der chinesische Elektroautobauer NIO plant laut einer entsprechenden Pressemitteilung die Ausgabe von bis zu rund 181,8 Millionen A-Stammaktien, die teils als American Depositary Shares (ADS) angeboten werden. Zudem erhalten die beteiligten Banken eine 30-tägige Option auf bis zu weitere 27,3 Millionen ADS.
Mit den Erlösen wolle NIO in Forschung und Entwicklung, neue Technologieplattformen, den Ausbau seines Batterie- und Ladenetzwerks sowie in die Stärkung der Bilanz investieren.
Das Angebot wird von Morgan Stanley Asia, UBS und Deutsche Bank begleitet und erfolgt im Rahmen einer bereits bei der US-Börsenaufsicht SEC registrierten Emission. Ob die Transaktion vollständig abgeschlossen wird, ist noch offen.
NIO-Aktie sinkt
An der Börse bewegen sich die ADR-Papiere von NIO deutlich abwärts. Im NYSE-Handel verliert die Aktie zeitweise 9,55 Prozent auf 5,68 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
