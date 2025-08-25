Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’202 -0.5%  SPI 16’969 -0.4%  Dow 45’438 -0.4%  DAX 24’258 -0.4%  Euro 0.9382 -0.1%  EStoxx50 5’450 -0.7%  Gold 3’376 0.1%  Bitcoin 89’892 -1.2%  Dollar 0.8029 0.2%  Öl 68.7 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Arbeiten am Simandou-Eisenerzprojekt gestoppt: Rio Tinto reagiert auf Todesfall
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
Aktien von UniCredit und Commerzbank freundlich: UniCredit verstärkt Einfluss bei Commerzbank mit 26-Prozent-Anteil
Bayer-Aktie im Blick: Milliardenklagen zu PCB und Roundup verunsichern Anleger
Diese Faktoren lasten auf der Novo Nordisk-Aktie - Auch Wegovy-Pille wird wohl kein Gamechanger
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Flaggschiffmodell 25.08.2025 17:09:32

NIO-Aktie profitiert von Vorstellung des neuen ES8 - Q2-Zahlen voraus

NIO-Aktie profitiert von Vorstellung des neuen ES8 - Q2-Zahlen voraus

NIO hat mit der Vorstellung seines neuen ES8 für Aufmerksamkeit gesorgt. Anleger hoffen, dass das Modell die Verkäufe ankurbelt - nun wartet der Markt gespannt auf die Q2-Zahlen.

NIO
5.16 CHF 2.62%
Kaufen Verkaufen
• NIO bringt neues Modell auf den Markt
• ES8 als möglicher Verkaufstreiber
• Warten auf Q2-Bericht

NIO stellt neues Modell vor

Am 21. August 2025 hat NIO den neuen ES8 offiziell präsentiert und Vorbestellungen gestartet. Das grosse Premium-SUV mit sechs oder sieben Sitzen startet ab 416'800 RMB (bzw. 308'800 RMB im BaaS-Abo) und wird ab Ende September ausgeliefert, wie aus der entsprechenden Pressemitteilung hervorgeht. Frühbesteller sollen zudem Rabatte und exklusive Rückkaufvorteile erhalten.

Der neue ES8 wachse von einem mittelgrossen zu einem grossen SUV mit 5,28 Metern Länge und positioniert sich als luxuriöses Flaggschiffmodell. Dabei kombiniere er NIOs neueste 900-Volt-Technologie, eine 102-kWh-Batterie und 520 kW Leistung mit einer Reichweite von bis zu 635 Kilometern. Der Sprint auf 100 km/h gelinge in 3,97 Sekunden.

NIO-Aktie freundlich

Die Präsentation des neuen ES8 hat der NIO-Aktie am Montag spürbaren Rückenwind verliehen. Anleger setzen darauf, dass das neue Modell die Verkaufszahlen steigern wird, erklärt Dow Jones Newswires. Entsprechend legten die Papiere nach der Vorstellung deutlich zu, gestützt von bereits starken Umsätzen in der Vorwoche.

Im NYSE-Handel gewinnen die ADR-Papiere von NIO zwischenzeitlich 0,95 Prozent auf 6,40 US-Dollar. Damit kann der Elektroautohersteller seine positive Kursentwicklung fortsetzten. Seit Jahresbeginn liegt das Kursplus bereits bei 45,41 Prozent.

"Ich denke, der Trend wird weiterhin vom neuen ES8 bestimmt. Die Kundenfrequenz in den Ausstellungsräumen war am Wochenende recht gut", sagte Morningstar-Analyst Vincent Sun laut Dow Jones Newswires.

Q2-Ergebnisse angekündigt

Ausserdem kündigte NIO am 20. August die Veröffentlichung der ungeprüften Finanzergebnisse für das zweite Quartal an. Am 2. September soll der Quartalsbericht veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Lucid-Aktie unter Druck: Neuer SUV und Reverse-Split als Hoffnung für Anleger
JDE-Peet`s-Aktie: Übernahme durch Keurig Dr Pepper soll neuen Kaffee-Champion hervorbringen
PDD überrascht mit starken Q2-Zahlen - Aktie trotzdem im Minus, Alibaba legt zu

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com,Piotr Swat / Shutterstock.com,Andy Feng / Shutterstock.com

Nachrichten zu NIO

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?