02.09.2025 20:32:00
NIO-Aktie fester: Tesla-Konkurrent reduziert Verluste und steigert Umsatz
Vor US-Börsenstart wurde es für NIO-Anleger spannend: Der E-Autokonzern hat seine Bücher für das vergangene Quartal geöffnet. So reagiert die Börse.
NIO hat vor dem Handelsstart an der Wall Street die Bilanz für das zweite Quartal 2025 präsentiert. Demnach stand im vergangenen Jahresviertel ein EPS in Höhe von -1,85 CNY in den Büchern. Experten waren von einem Verlust von 2,217 CNY je Aktie nach -2,5 CNY im Vorjahr ausgegangen.
Beim Umsatz meldete der Tesla-Rivale eine Steigerung von 17,446 Milliarden CNY im Vorjahresquartal auf 19,008 Milliarden CNY im abgelaufenen Quartal. Hier hatten Experten einen Anstieg auf 19,619 Milliarden CNY prognostiziert.
Die an der NYSE notierte NIO-Aktie zeigt sich zeitweise 0,86 Prozent höher bei 6,43 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com,Andy Feng / Shutterstock.com
