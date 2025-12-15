Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Interne Kritik bei NVIDIA: Huang fordert offeneren Umgang mit KI
Strategischer Ausblick für 2026: Deutsche Bank bleibt für den S&P 500 zuversichtlich
Trump-Personalie sorgt für Bewegung: Krypto-Markt hofft auf neue Dynamik für Bitcoin
Unzufrieden im Job? Diese Gründe sprechen für einen Wechsel
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

    KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

    Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

    Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

    💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
    💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

    Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

    👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

    KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

    Inside Trading & Investment

    12.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.60% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Redcare Pharmacy
    12.12.25 SMI weiter auf Richtungssuche
    12.12.25 Marktüberblick: Daimler Truck gesucht
    12.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Im Ausbruchsmodus?
    11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
    11.12.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
    11.12.25 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 13’444.11 19.55 BWCSGU
    Short 13’720.10 13.73 S8QBLU
    Short 14’226.69 8.90 BX0SPU
    SMI-Kurs: 12’887.48 12.12.2025 17:31:12
    Long 12’385.84 19.70 SP2B8U
    Long 12’089.04 13.58 SZEBLU
    Long 11’587.41 8.93 BO0SVU
    Meistgelesene Nachrichten

    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    Gold, Öl & Co. in KW 50: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
    Solana Kurs Prognose: Zurück auf 100 Dollar
    VanEck-Chef skeptisch: Kann der Bitcoin angesichts von Quantencomputer-Risiken bestehen?
    Aktien von Stadler Rail und Siemens in Blick: SBB-Chef nimmt Stellung Vergabe von Milliardenauftrag
    Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag
    Unglaublich: Bitcoin soll um weitere 20 % fallen – schon in wenigen Tagen!
    KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
    DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren eingefahren

    Top-Rankings

    KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    finanzen.net News

    Datum Titel
    22:04 ROUNDUP: Selenskyj verlässt Kanzleramt nach Gesprächen mit US-Delegation
    21:49 Selenskyj verlässt Kanzleramt nach Gesprächen mit US-Delegation
    20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
    20:17 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf
    19:41 GNW-News: Robex reicht Nachtrag zum Informationsrundschreiben im Zusammenhang mit der Änderung des Arrangement Agreement mit Predictive Discovery ein
    19:24 Ökonomen kritisieren Abkehr vom Verbrenner-Aus scharf
    18:17 Insolvenzverwalter: Derzeit keine Interessenten für Starcar
    18:02 ROUNDUP/USA-Trip: AfD plant Republikaner-Einladung nach Berlin
    19:08 BVB-Aktie: Remis im Breisgau - Höler-Traumtor verhindert Sieg
    17:37 Nobelpreisträgerin nennt Trump 'Champion der Freiheit'