Geändert am: 12.12.2025 08:22:50
SMI und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende teils kräftig im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Am Freitag verzeichnen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte deutliche Gewinne.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag freundlich.
Der SMI zeigt sich gemäss vorbörslicher Indikationen eine Spur höher.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.
Mit einem leicht positiven Start an den Börsen rechnen Händler. Einer Weihnachtsrally stehe nichts im Weg, heisst es. Vor allem Technologiewerte dürften erfreut auf die Ergebnisse von Broadcomreagieren. Deren Geschäftszahlen hatten keine Schwäche im KI-Geschäft gezeigt und die Sorgen nach Oracle entkräftet.
Auch in der Marktbreite setzte sich in den USA die positive Stimmung nach der Zinssenkung durch die Fed fort. "Die Zinssenkung der Fed - auch wenn es einige Bedenken wegen der abweichenden Meinungen gab - trägt dazu bei, eine konstruktive Sicht auf die Wirtschaft zu festigen", sagt Paul Christopher, Leiter der globalen Anlagestrategie bei Wells Fargo Investment Institute.
DEUTSCHLAND
Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen vor dem Wochenende weiter zu.
Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Börsenstart zu Gewinnen.
Der DAX dürfte am Freitag mit weiteren Gewinnen das Vormonatshoch bei 24'441 Punkten ansteuern. Tags zuvor hatte der DAX nach anfänglicher Enttäuschung über Oracle-Zahlen eine beeindruckende Kehrtwende geschafft. Dabei knackte er den Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24'771 Punkten ausgebildet hatte. Nach dem Zwischenhoch vom November müsste der DAX es noch über die Barriere um 24'500 Punkte schaffen, um wieder zum Rekordhoch vorzustossen.
Der Dow Jones hat es ihm am Vorabend bereits vorgemacht. Er profitierte damit weiter von der Leitzinssenkung der US-Notenbank vom Mittwoch, während sich Technologiewerte an der Nasdaq schwerer taten. Hier waren nach dem Oracle-Bericht die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz wieder vorherrschendes Thema.
WALL STREET
Nach der Zinsentscheidung am Vorabend bewegten sich die US-Börsen am Donnerstag auf unterschiedlichem Terrain.
Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginal höher und legte dann deutlich zu. Bei 48.756,34 Punkten wurde sogar ein neuer Rekord markiert. Er beendete die Sitzung mit Aufschlägen von 1,34 Prozent bei 48'704,01 Punkten.
Der NASDAQ Composite verlor dagegen zum Start und rutschte dann tiefer ins Minus. Sei Schlussstand: 23'593,86 Punkte (-0,25 Prozent).
Auf die Kursgewinne nach der Zinssenkung durch die US-Notenbank am Vortag folgte am Donnerstag Stagnation. Bei den Technologieaktien waren Gewinnmitnahmen zu beobachten, ausgelöst von schwachen Geschäftszahlen des Schwergewichts Oracle.
Hatte die US-Zinssenkung am Vortag die Investoren noch erfreut, so mischten sich nun skeptische Stimmen in den Chor. Die US-Notenbank habe den Leitzins zwar wie erwartet gesenkt, doch die Entscheidung lege tiefe Risse im Offenmarktausschuss offen, schrieb Eric Winograd, Chefökonom des Investmenthauses AllianceBernstein. "Drei Gegenstimmen - zwei für ein Stillhalten, eine für einen grösseren Schritt - zeigen, wie kontrovers der weitere Kurs zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsrisiken inzwischen diskutiert wird." Für die Märkte sei das Signal klar: Die Richtung stimme, aber der geldpolitische Pfad werde holpriger.
ASIEN
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag nach der Fed-Zinssenkung fester.
In Tokio klettert der japanische Leitindex Nikkei 225 zwischenzeitlich um 1,37 Prozent auf 50'836,55 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland hingegen legt der Shanghai Composite 0,41 Prozent zu auf 3'889,35 Zähler.
In Hongkong geht es ebenso aufwärts: Der Hang Seng notiert 1,61 Prozent höher bei 25'941,60 Einheiten.An den Börsen in Asien sowie in Australien-Ozeanien ziehen die Kurse am Freitag überwiegend deutlich an. Händler verweisen auf die günstigen Vorlagen der US-Börsen. Zudem können sich auch die asiatische Technologietitel nun überwiegend schon wieder vom Oracle-Schock befreien und legen zu.
Lediglich in China leiden die direkten Wettbewerber von NVIDIA darunter, dass dem US-Giganten nun vermutlich doch mehr Exporte in das Reich der Mitte erlaubt werden. Hier stehen Wettbewerber von NVIDIA wie Hua Hong Semiconductor oder Moore Threads Technology mit teils zweistelligen Prozentverlusten stark unter Druck. Die politischen und angebotsseitigen Risiken blieben jedoch hoch, da sich die US-Vorschriften erneut ändern könnten, während China inländische Unternehmen vom Kauf von NVIDIA-Produkten abhalten könnte.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|12.12.25
|1844 Resources Inc Registered Shs / Quartalszahlen
|12.12.25
|Anglesey Mining PLC / Quartalszahlen
|12.12.25
|Anglesey Mining PLC Registered Shs / Quartalszahlen
|12.12.25
|Appirits Inc. Registered Shs / Quartalszahlen
|12.12.25
|Astroscale Holdings Inc. Registered Shs / Quartalszahlen
|12.12.25
|AZEARTH Corp / Quartalszahlen
|12.12.25
|BALNIBARBI Co.,Ltd. / Quartalszahlen
|12.12.25
|Booking Resort Co.,Ltd. Registered Shs / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|12.12.25
|Industrial Production (YoY)
|12.12.25
|Industrial Production (MoM)
|12.12.25
|Capacity Utilization
|12.12.25
|Tag der Jungfrau von Guadalupe
|12.12.25
|Current Account
|12.12.25
|Gesamt Handelsbilanz
|12.12.25
|Industrieproduktion (Jahr)
|12.12.25
|Handelsbilanz; nicht EU
|12.12.25
|NS verarbeitendes Gewerbe (Monat)
|12.12.25
|Arbeitslosenquote
|12.12.25
|NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr)
|12.12.25
|Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
|12.12.25
|Verbraucherpreisindex
|12.12.25
|Verbraucherpreisindex (Monat)
|12.12.25
|Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
|12.12.25
|Leistungsbilanz
|12.12.25
|Industrieproduktion (Monat)
|12.12.25
|Warenhandelsbilanz
|12.12.25
|Dienstleistungsindex (3M/3M)
|12.12.25
|Bruttoinlandsprodukt (MoM)
|12.12.25
|Verbraucherpreisindex (Jahr)
|12.12.25
|Industrieertrag (im Jahresvergleich)
|12.12.25
|Inflation ex-Tabak ( Monat )
|12.12.25
|Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
|12.12.25
|Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
|12.12.25
|Verbraucherpreisindex ( Monat )
|12.12.25
|HVPI ( Jahr )
|12.12.25
|HVPI ( Monat )
|12.12.25
|Verbraucherpreisindex ( Jahr )
|12.12.25
|FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
|12.12.25
|Inflationserwartung der Verbraucher
|12.12.25
|M2 Geldmenge (Jahr)
|12.12.25
|Neue Kredite
|12.12.25
|Verbraucherpreisindex (YoY)
|12.12.25
|Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
|12.12.25
|Verbraucherpreisindex ( Jahr )
|12.12.25
|Staatshandelsdefizit
|12.12.25
|Bankkredit-Wachstum
|12.12.25
|Devisenreserven, USD
|12.12.25
|Industrieproduktion ( Monat )
|12.12.25
|Industrieertrag (im Jahresvergleich)
|12.12.25
|NIESR BIP-Schätzung (3M)
|12.12.25
|Rede von Fed-Mitglied Paulson
|12.12.25
|Kapazitätsauslastung
|12.12.25
|Baugenehmigungen (Monat)
|12.12.25
|Großhandelsverkäufe (Monat)
|12.12.25
|Leistungsbilanz n.s.a.
|12.12.25
|Fed-Mitglied Hammack spricht
|12.12.25
|Außenhandel
|12.12.25
|Fed-Mitglied Goolsbee spricht
|12.12.25
|Baker Hughes Plattform-Zählung
|12.12.25
|CBUAE Zinsentscheidung
|12.12.25
|Zinsentscheidung der SAMA
|12.12.25
|CFTC AUD NC Netto-Positionen
|12.12.25
|CFTC JPY NC Netto-Positionen
|12.12.25
|CFTC Gold NC Netto-Positionen
|12.12.25
|CFTC GBP NC Netto-Positionen
|12.12.25
|CFTC EUR NC Netto-Positionen
|12.12.25
|CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
|12.12.25
|CFTC Öl NC Netto-Positionen
|12.12.25
|CFTC JPY NC Netto-Positionen
|12.12.25
|CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
|12.12.25
|CFTC AUD NC Netto-Positionen
|12.12.25
|CFTC Öl NC Netto-Positionen
|12.12.25
|CFTC EUR NC Netto-Positionen
|12.12.25
|CFTC Gold NC Netto-Positionen
|12.12.25
|CFTC GBP NC Netto-Positionen
Devisen in diesem Artikel
|USD/ETC
|0.0754
|-0.0001
|-0.08
