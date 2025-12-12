NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|NASDAQ 100-Kursverlauf
|
12.12.2025 22:33:43
NASDAQ-Handel NASDAQ 100 letztendlich im Minus
Der NASDAQ 100 verlor am Abend an Wert.
Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 1.91 Prozent tiefer bei 25’196.73 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.604 Prozent auf 25’531.55 Punkte an der Kurstafel, nach 25’686.68 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’605.88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25’104.68 Einheiten.
NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 2.18 Prozent nach. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 25’517.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24’092.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 21’615.27 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20.12 Prozent. Bei 26’182.10 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell lululemon athletica (+ 9.60 Prozent auf 204.97 USD), Linde (+ 3.21 Prozent auf 416.24 USD), Tesla (+ 2.70 Prozent auf 458.96 USD), Monster Beverage (+ 2.04 Prozent auf 73.97 USD) und Adobe (+ 1.71 Prozent auf 356.43 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Broadcom (-11.43 Prozent auf 359.93 USD), Constellation Energy (-7.03 Prozent auf 351.98 USD), Micron Technology (-6.70 Prozent auf 241.14 USD), AppLovin (-6.46 Prozent auf 670.67 USD) und Marvell Technology (-5.60 Prozent auf 84.43 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 53’760’238 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.803 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.95 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
