Trump-Personalie sorgt für Bewegung: Krypto-Markt hofft auf neue Dynamik für Bitcoin

• Bekanntmachung eines möglichen neuen Fed-Chefs• Anstehende Fed-Chef Ernennung treibt Bitcoin-Kurs nach oben• Fed soll einem Experten zufolge mehr in den Hintergrund treten

Ende November stieg der Bitcoin-Kurs auf über 91'000 US-Dollar. Grund dafür sei die Hoffnung, dass der US-Präsident Donald Trump noch vor Weihnachten einen neuen moderateren Chef der Federal Reserve ernennen werde. Laut Aussage von US-Finanzminister Scott Bessent, bestünde eine gute Chance, dass Trump seine Entscheidung noch vor den Weihnachtsfeiertagen bekannt geben würde. Wie Bessent gegenüber CNBC erwähnte, gehe der Auswahlprozess gut voran.

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Laut Trumps eigener Aussage habe er seine Entscheidung bereits getroffen, berichtet derweil dpa.

Auswirkungen auf den Markt

Der Vertrag des noch amtierenden Fed-Chef Powell endet im Mai 2026. Die Märkte stellen sich zunehmend auf die Möglichkeit ein, dass durch die Ernennung eines moderateren Nachfolgers, die Hoffnung auf frühere oder tiefere Zinssenkungen steigen wird, so Yahoo Finance.

Mögliche Auswirkungen der Fed-Chef Ernennung auf den Bitcoin

US-Finanzminister Bessent meinte gegenüber CNBC, die Fed solle sich, wie früher, im Hintergrund halten, nach aussen beruhigend wirken und die Interessen der US-Amerikaner vertreten. Durch die jüngste Stabilität des Bitcoins um die hohen 80'000 US-Dollar hatte sich bereits eine leichte Verbesserung der Risikostimmung abgezeichnet. Die Kommentare der Fed haben sich leicht in Richtung einer Lockerung verschoben, wobei mehr Beamte die Bereitschaft signalisieren, Zinssenkungen zu unterstützen. Investoren beobachten nun die anstehenden US-Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den ADP-Arbeitsmarktbericht auf Hinweise darauf, wie schnell die Fed in der Lage sein könnte, eine Kehrtwende hinzulegen, so Yahoo Finance weiter.

Die bereits erwartete Senkung des US-Leitzins durch die Fed ist am 10. Dezember 2025 eingetreten, wodurch er jetzt auf die Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent heruntergesetzt wurde.

Aus einem Bericht von Bitcoin.com geht hervor, dass eine Zinssenkung und die Bestätigung eines Trump nahestehenden neuen Fed-Chefs womöglich den Impuls bieten könnten, den der Bitcoin benötigt, um eine Rally an den Feiertagen auszulösen.

Durch die Zinssenkung würden risikobehaftete Anlagemöglichkeiten wie der Bitcoin angestossen, so das Portal weiter. Ausserdem hebt Bitcoin.com hervor, dass es die Hoffnung gebe, dass der Bitcoin-Kurs bis Jahresende auf 100'000 US-Dollar steigen werde.

Redaktion finanzen.ch