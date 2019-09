iKonzern in der Krypto-Branche - kommt bald der Apple Coin?

Könnte es bald einen Apple Coin geben? Erstmals äussert sich Apple zu Kryptowährungen.

• Apple äussert sich erstmals zu Kryptowährungen• Der Konzern beobachte die Branche• Es stecke "interessantes langfristiges Potenzial" in Digitalwährungen

Samsung, HTC, Facebook - es haben sich schon eine Reihe grosser Konzerne der Kryptowelt angeschlossen. Mit Apple könnte ein weiterer Player in das grosse Geschäft des Internetgeldes einsteigen. Dies lassen zumindest Äusserungen von Apples Vizepräsidentin für Apple Pay, Jennifer Bailey, vermuten, die ein erstes Statement zu Kryptowährungen abgab.

"Wir beobachten Kryptowährungen"

In der Finanzwelt ist Apple bereits seit 2014 mit seinem Bezahldienst Apple Pay vertreten. In über 50 Ländern ist der Dienst inzwischen offiziell verfügbar. Auch eine Apple Card können iPhone-Nutzer seit einem Monat in den USA beantragen. Könnte der iKonzern nun auch in das Kryptogeschäft einsteigen? Möglich ist es, "wir beobachten Kryptowährungen", äusserte Bailey in einem Interview gegenüber CNBC. Neben Datensicherheit, Privatsphäre und der Apple Card gehören auch Kryptowährungen zur Agenda des Konzerns - wenn auch für einen späteren Zeitpunkt.

"Wir glauben, dass interessantes langfristiges Potenzial" in dem seit zwei Jahren bekannten Internetgeld stecke, "aber wir richten uns [momentan] schwerpunktmässig danach, was Verbraucher heute benutzen". Bislang war Apple an keinem Krypto-Projekt beteiligt und die Äusserungen der Apple Pay-Co-Chefin zum Digitalgeld sind die ersten, die an die Öffentlichkeit kamen. Bezüglich dessen, welche Apps im Hinblick auf die Kryptowährung erstellt werden können, machte Bailey Andeutungen, dass Systeme eingesetzt werden, die auf QR Codes basieren.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Erste Smartphones für Kryptowährungen

Dass Apple danach bestrebt ist, seine Unternehmensfelder auszubauen und in verschiedene Bereiche vorzudringen, ist bereits bekannt. Seit Monaten lassen sich keine zufriedenstellenden Umsätze mehr mit dem beliebten iPhone generieren. Grund dafür ist ein gesättigter Markt und starke Konkurrenz aus China. Diese bringt vor allem nicht nur leistungsstarke Smartphones auf den Markt, sondern hat bereits Systeme in seinen Geräten integriert, die Kryptowährungen unterstützen.

So beispielsweise Samsung: Erst kürzlich wurde das Galaxy Note 10 zum Verkauf freigegeben, das einen erweiterten Support für die Blockchain-Plattform Klaytn bietet. Auch HTC plant, noch in diesem Jahr ein zweites Blockchain Smartphone auf den Markt zu bringen, das mehr als eine Bitcoin Wallet sein soll. Es werde als Bitcoin Node fungieren und somit über eine komplette Kopie der Blockchain verfügen.

Redaktion finanzen.ch