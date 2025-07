SMI vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen mit Verlusten

SCHWEIZ

Mit Verlusten wird der heimische Aktienmarkt voraussichtlich den Freitagshandel begrüssen.

Der SMI hatte sich bereits ab Vortag 0,26 Prozent tiefer bei 12'045,78 Punkten in den Feierabend verabschiedet.

Der Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigten sich uneinheitlich. Zum Handelsende notierte der SPI marginale 0,03 Prozent tiefer bei 16'825,84 Zählern, während der SLI 0,17 Prozent höher bei 2'006,03 Einheiten notierte.

Im Blick bleiben am Freitag Quartalszahlen - einige hiesige Midcaps werden ihre Bilanzen offenlegen.

DEUTSCHLAND

Der DAX gab einen Teil seiner Gewinne am Donnerstag wieder ab.

Der DAX eröffnete deutlich fester, das Plus wurde im Verlauf jedoch merklich kleiner. Letztlich notierte er 0,23 Prozent im Plus bei 24'295,93 Zählern.

Anleger bleiben optimistisch, dass in den Verhandlungen im Zollstreit zwischen der Europäischen Union und den USA letztlich ein ähnlich milder Deal gelingt wie zwischen Japan und den USA. Am Abend hatte die "Financial Times" berichtet, dass die Verhandlungen genau darauf hinausliefen. Beide Seiten stünden kurz vor einer Einigung über einen Zolltarif von 15 Prozent.

Mit einem Basiszoll von 15 Prozent scheinen sich die Anleger zwar anfreunden zu können, schrieb Marktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Ob aber das bei Donald Trump in den vergangenen Jahren mehr und mehr in Ungnade gefallene Europa dieselbe Sanftheit zu spüren bekommt wie Japan, müsse abgewartet werden. Der US-Präsident bleibe auch bis zum Stichtag 1. August unberechenbar, und "das Kartenhaus an der Frankfurter Börse könnte schneller wieder in sich zusammenfallen als gedacht".

Lediglich zur Kenntnis genommen wurde, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen im Euroraum erstmals seit einem Jahr unverändert gelassen hat. Fachleute hatten mit dem Abwarten der EZB gerechnet, denn der Zollstreit sorgt für Unsicherheit und die Inflationsrate in der Eurozone ist deutlich zurückgegangen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.

Der Dow Jones notierte nach einem schwächeren Start weiter im Minus und beendete das Geschäft schliesslich mit einem Abschlag von 0,70 Prozent bei 44'693,91 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich dagegen in der Gewinnzone. Nachdem er ein neues Rekordhoch erklimmen konnte, schloss er noch 0,18 Prozent stärker bei 21'057,96 Zählern.

Unter dem Eindruck von Quartalszahlen grosser US-Techkonzerne fanden die US-Börsen am Donnerstag keine einheitliche Richtung. So haben unter anderem die Google-Mutter Alphabet, der E-Autobauer Tesla und das IT-Unternehmen IBM ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Zudem bleibt die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt robust. In der vergangenen Woche fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend weiter. Die Hoffnung auf Zinssenkungen bekommt dadurch eine Dämpfer.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigen sich letzten Handelstag der Woche schwächer.

In Japan rutscht der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 0,65 Prozent auf 41'555,04 Indexpunkte ab.

Verluste werden auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo der Shanghai Composite 0,34 Prozent tiefer bei 3'593,38 Zählern notiert.

Der Hang Seng gibt daneben 1,11 Prozent auf 25'383,07 Zähler nach.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires