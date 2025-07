Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt geht es am letzten Handelstag der Woche nach unten. Ebenfalls tiefer zeigt sich daneben der deutsche Aktienmarkt. Die US-Börsen dürften sich vor dem Wochenende ohne grosse Ausschläge präsentieren. In Fernost dominierten am Freitag die Verkäufer.