Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Vor seinem Kapitalmarkttag in New York habe der Konsumgüterkonzern einen moderaten Beteiligungsabbau von Trian bekannt gegeben, die mittelfristigen Ziele bestätigt und eine weitere Veränderung der Organisationsstruktur vorgestellt, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Underperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40.00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
58.14 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
48.57 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
18:03
|Unilever to cut €1bn in costs after food spin-off (Financial Times)
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15:58
|Verluste in Europa: So performt der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
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12:26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 im Minus (finanzen.ch)
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09:28
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
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09:28
|Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
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31.10.26
|Unilever-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten (finanzen.net)
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30.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever PLC
|20:41
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18:33
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|Unilever Hold
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|30.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|20:41
|Unilever Underperform
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|18:33
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|20:41
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18:33
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Unilever Hold
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