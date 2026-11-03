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03.11.2026 20:41:33

Unilever Underperform

Unilever
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Vor seinem Kapitalmarkttag in New York habe der Konsumgüterkonzern einen moderaten Beteiligungsabbau von Trian bekannt gegeben, die mittelfristigen Ziele bestätigt und eine weitere Veränderung der Organisationsstruktur vorgestellt, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Underperform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
40.00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
58.14 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
48.57 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
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20:41 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
18:33 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Unilever Outperform Bernstein Research
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