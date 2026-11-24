Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.42 Prozent tiefer bei 5’263.87 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5’290.36 Zählern und damit 0.084 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’285.94 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5’294.78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’255.43 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 5’320.47 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 5’480.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’702.84 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.19 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 1.40 Prozent auf 29.74 GBP), Rheinmetall (+ 1.38 Prozent auf 735.20 EUR), Unilever (+ 0.98 Prozent auf 49.09 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0.95 Prozent auf 98.20 GBP) und Nestlé (+ 0.86 Prozent auf 85.61 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-3.05 Prozent auf 55.90 GBP), Siemens Energy (-2.70 Prozent auf 123.04 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.76 Prozent auf 5.74 EUR), Siemens (-1.58 Prozent auf 260.95 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1.55 Prozent auf 67.26 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’971’789 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 450.168 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.80 erwartet. Mit 7.46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch