Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’743 -0.4%  SPI 20’797 -0.3%  Dow 51’840 -0.3%  DAX 25’865 -0.5%  Euro 0.9186 0.3%  EStoxx50 6’145 -0.5%  Gold 3’924 -0.6%  Bitcoin 63’569 1.2%  Dollar 0.8208 0.2%  Öl 103.6 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539ABB1222171
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
BMW senkt Margenziel und rechnet mit stärkerem Absatzrückgang - Aktie fällt
Lufthansa-Aktie profitiert von strategischem Zukauf in Portugal
Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Wie viel eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Bitcoin-Ausblick für 2027: Was das Bullen- und Bärenszenario bei WisdomTree Research bestimmt
Suche...
Plus500 Depot

Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

53.88
CHF
0.31
CHF
0.58 %
18:00:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2026 18:33:43

Unilever Sector Perform

Unilever
53.88 CHF 0.58%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4800 Pence belassen. Die vor dem Kapitalmarkttag des Konsumgüterkonzerns bestätigten mittelfristigen Ziele nähmen die Konsensschätzungen schon vorweg, weshalb sie etwas enttäuschend erschienen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Gleichzeitig hält er das angestrebte Volumen- und organische Umsatzwachstum für herausfordernd./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:08 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:08 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Unilever PLC Sector Perform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
48.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
58.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
48.57 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Unilever PLC

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18:33 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Unilever Outperform Bernstein Research
29.10.26 Unilever Sell UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen