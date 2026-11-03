Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4800 Pence belassen. Die vor dem Kapitalmarkttag des Konsumgüterkonzerns bestätigten mittelfristigen Ziele nähmen die Konsensschätzungen schon vorweg, weshalb sie etwas enttäuschend erschienen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Gleichzeitig hält er das angestrebte Volumen- und organische Umsatzwachstum für herausfordernd./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Sector Perform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
48.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
58.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
48.57 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
18:03
|Unilever to cut €1bn in costs after food spin-off (Financial Times)
|
15:58
|Verluste in Europa: So performt der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Unilever-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever PLC
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|Unilever Sector Perform
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|02.11.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|18:33
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|18:33
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|53.88
|0.58%
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|17:34
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