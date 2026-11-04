Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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04.11.2026 11:20:03
Unilever Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. In einer Mitteilung im Vorfeld des anstehenden Kapitalmarkttages habe der Konsumgüterkonzern die mittelfristigen Wachstumsziele bestätigt, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Mitteilung belege den Übergang zu einer stärker regional angelegten Strategie./rob/bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51.50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
48.26 £
|
Abst. Kursziel*:
6.72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
48.62 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.92%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Unilever PLC
|
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