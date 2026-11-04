Unilever 53.56 CHF -0.59% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. In einer Mitteilung im Vorfeld des anstehenden Kapitalmarkttages habe der Konsumgüterkonzern die mittelfristigen Wachstumsziele bestätigt, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Mitteilung belege den Übergang zu einer stärker regional angelegten Strategie./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.