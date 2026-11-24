CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
CANCOM SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom beim fairen Aktienwert von 29 Euro auf "Kaufen" belassen. Im kommenden Jahr dürfte das IT-Unternehmen durch mehr KI-Beratungs- und Implementierungsprojekte die Zusammensetzung der Umsätze aufwerten, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Eine verbesserte interne Projektabwicklung durch KI-Agenten steigere zudem die operative Effizienz und unterstützt die Entwicklung der Marge./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 13:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Kaufen
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
19.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
19.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CANCOM SE
|
23.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
23.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
23.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
23.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu CANCOM SE
|14:00
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:00
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:00
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|25.09.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|17.60
|0.34%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:39
|
DZ BANK
IONOS Kaufen
|14:02
|
RBC Capital Markets
Sanofi Sector Perform
|14:00
|
DZ BANK
CANCOM Kaufen
|13:45
|
DZ BANK
Microsoft Kaufen
|11:21
|
Barclays Capital
RENK Overweight
|11:10
|
Barclays Capital
HENSOLDT Equal Weight
|11:06
|
Barclays Capital
Rheinmetall Overweight